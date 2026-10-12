Juventud Unida y Defensores del Oeste no se sacaron ventajas

Juventud Unida y Defensores del Oeste repartieron puntos en un encuentro intenso y disputado, que terminó sin goles en el marco de la cuarta fecha del Torneo Clausura “Claudio ‘Lalo’ Romani”. El Tractor Celeste se llevó un punto que le permite mantenerse en lo más alto del Grupo A, mientras que el Decano volvió a empatar y acumula tres igualdades consecutivas.

El encuentro comenzó parejo y desordenado, con ambos equipos intentando encontrar los caminos para lastimar. La primera situación clara fue para la visita, cuando Diego Benítez sacó un remate que pasó muy cerca del palo.

Con el correr de los minutos, Juventud comenzó a emparejar las acciones y estuvo cerca de abrir el marcador con un disparo de Agustín Solís que se fue apenas por encima del travesaño.

Defensores también generaba peligro y aprovechaba algunas desatenciones defensivas del local. En una salida fallida del fondo, Lopresti le regaló la pelota a Andrés Kuiyan. El delantero observó adelantado al arquero decano e intentó sorprenderlo con un remate por arriba, pero el guardameta reaccionó a tiempo y, con un manotazo, envió la pelota al córner.

El Tractor Celeste complicaba a la defensa albiceleste con las gambetas y la movilidad de Andrés Kuiyan y Nahuel Imas, dos atacantes que encontraban espacios y generaban dificultades para la última línea del conjunto dirigido por Daniel Waldner.

Juventud también tuvo sus oportunidades. En una muy buena maniobra individual, Joaquín Acevedo llegó hasta el fondo y envió un centro para la aparición de Alexis Reynoso, cuyo remate se marchó muy cerca del arco defendido por Bruno Guerrero.

Juventud Unida y Defensores igualaron 0 a 0. Foto: Ig: Gol_Entra

Juventud fue por la victoria, pero no pudo quebrar el cero

En el segundo tiempo, el Decano salió a jugar unos metros más adelante y comenzó a hacer méritos para quedarse con los tres puntos. Agustín Solís probó desde media distancia, aunque no estuvo preciso en sus remates.

La ocasión más clara para el decano llegó mediante un rápido contragolpe. Joaquín Acevedo tomó la pelota en su propio campo y protagonizó una gran corrida, dejando rivales en el camino hasta quedar mano a mano con Guerrero. El atacante intentó definir por encima del arquero, pero el uno del Defe adivinó la intención y evitó la caída de su arco.

A los 39 minutos llegó una de las incidencias más importantes de la tarde: Juventud se quedó con diez jugadores por la expulsión de Tomás López. El defensor, que ya estaba amonestado, empujó a Luis Kreick y recibió la segunda tarjeta amarilla. Los futbolistas de Defensores reclamaron penal al considerar que la infracción se había cometido dentro del área, pero la jugada terminó con la expulsión del jugador local.

Pese a la inferioridad numérica, Juventud no renunció a la búsqueda del triunfo y continuó manejando la pelota, aunque le faltó precisión para transformar sus intentos en goles.

Finalmente, el marcador no se movió y ambos equipos debieron conformarse con el empate. Para Juventud Unida fue la tercera igualdad consecutiva en el certamen, mientras que Defensores del Oeste sumó un punto importante para conservar el liderazgo del Grupo A y continuar acumulando unidades en su lucha por salir de la zona de descenso.

Síntesis:

Cancha: Juventud Unida

Juez: Ariel Gibaud

Asistentes: Iván Cabeza y Raúl Rondan

JUVENTUD UNIDA

Franco Lopresti

Brian De Freitas, Tomás López, Bruno García, Mauricio Camargo

Joaquín Acevedo, Daniel Acosta, Santiago Benítez, Alexis Reynoso

Agustín Solís, Santiago Álvarez

DT: Daniel Waldner

DEFENSORES DEL OESTE

Bruno Guerrero

Tupac Regazzi, Luciano Carro, Kevin Ponce, Cristian Canti

Diego Benítez, Alexis Moreyra, Carlos Soria, Bautista Aranda

Andrés Kuiyan, Nahuel Imas

DT: Juan Olivera

Goles: No hubo

Cambios: Pt: 34’ Ramiro Carro por Kuiyán (DO); St: 12’ Ignacio Arnaudin por Álvarez (JU), 22’ Andrés Braun por Regazzi (DO), 22’ David Ferreira por Aranda (DO), 34’ Luis Kreick por Moreyra (DO), 34’ Tomás Ferreira por Benítez (DO), 39’ Benjamín Caballero por De Freitas (JU), 47’ Mateo Tapari por Reynoso (JU)

Expulsados: St: 37’ Tomás López (JU)

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