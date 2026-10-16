Central Entrerriano pone primera en la Liga Argentina: debuta ante Gimnasia de La Plata

Central Entrerriano comienza este viernes un nuevo desafío en la Liga Argentina de Básquetbol. Desde las 20:30, el equipo dirigido por Martín Pascal visitará a Gimnasia y Esgrima La Plata, en el estadio Víctor Nethol, por la primera fecha de la temporada. El encuentro contará con el arbitraje de Guillermo Grondona y Alejandro Trias y con transmisión de Radio Máxima, con el relato de Gastón Schafer.

El debut tendrá un condimento especial, ya que el Lobo fue el equipo que dejó en el camino al conjunto de Gualeguaychú en los últimos playoffs, cuando el rojinegro buscaba avanzar en la lucha por el ascenso a la Liga Nacional. Ahora, ambos volverán a encontrarse, esta vez en el inicio de una nueva competencia.

Gimnasia aparece entre los equipos que buscarán pelear por el ascenso y mantuvo en su plantel a jugadores de experiencia y jerarquía, como Juan Gutiérrez Conde, Juan Francisco Boffelli, Pedro Pérez Hidalgo y Raúl Orozco. Además, incorporó a Anderson García Lobatón y Bradley Cimperman, entre otros refuerzos.

En cuanto a su preparación, la información disponible sobre los amistosos del conjunto platense es escasa. Uno de los encuentros que disputó fue ante River Plate, con derrota por un ajustado 86 a 85.

Un Central renovado y con grandes expectativas

El rojinegro afrontará la temporada con una plantilla renovada y el objetivo de volver a ser protagonista. Ya no estarán jugadores importantes de la campaña anterior, como Lautaro Pividori entre las bajas también aparecen Aquiles Montani y el histórico capitán Mario Ghersetti, pero la dirigencia y el cuerpo técnico trabajaron para conformar un equipo competitivo.

Entre las incorporaciones se destacan Manuel Gómez, que regresa al club para aportar conducción y liderazgo; Fausto Moussa, Damián Pineda e Ignacio Ortega, quienes se suman a un plantel que conserva piezas importantes de la última temporada.

Cristian Pérez será el nuevo capitán del equipo, y se da también la continuidad del ecuatoriano Johu Castillo, mientras que una de las noticias más esperadas pasa por el regreso de Justo Catalín, recuperado de la lesión de ligamentos que sufrió en la primera fecha de la Liga Argentina pasada. También continúan los juveniles Juan Siboldi y Benjamín Lado, que buscarán seguir creciendo y ganando protagonismo.

Cuatro victorias en cinco amistosos

Central llega al debut con buenas sensaciones después de una preparación que incluyó cinco encuentros amistosos, con un saldo de cuatro victorias y una derrota.

El conjunto de Martín Pascal se impuso en dos oportunidades ante La Unión de Colón y otras dos frente a Tomás de Rocamora, mientras que la única caída se produjo ante River Plate, en el micro estadio del conjunto porteño.

Los resultados alimentan la ilusión de un equipo que buscará consolidarse rápidamente, encontrar funcionamiento con sus nuevas incorporaciones y sostener la identidad que lo llevó a competir en los primeros planos de la categoría

Una gira exigente para comenzar

El plantel rojinegro partirá este viernes a las 6 de la mañana desde calle España rumbo a La Plata, para iniciar una gira que tendrá tres compromisos en pocos días. Después del estreno ante Gimnasia, Central viajará a Mar del Plata para enfrentar el domingo a Quilmes y cerrará la primera salida de la temporada el martes, frente a Unión, también en la ciudad balnearia.

Con caras nuevas, el regreso de Catalín y la continuidad de Martín Pascal al frente del equipo, Central Entrerriano pone en marcha una nueva ilusión en la Liga Argentina. El primer paso será ante un rival conocido y exigente, en una temporada en la que el rojinegro buscará volver a hacerse fuerte y mantener viva la ambición de pelear por los objetivos más importantes.

Gran triunfo millonario en el debut

La liga Argentina comenzó este jueves con el triunfo de River ante Quilmes en el José Martínez por 78 a 79, Juan Venegas fue la figura del juego con 21 pts.

Esta noche además del juego del rojinegro, también estará debutando Tomás de Rocamora. El conjunto uruguayense estará jugando desde las 21 hs ante Centenario en Venado Tuerto.

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