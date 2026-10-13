Se completó la fecha del Clausura: el Tractor Celeste en la zona A y Deportivo en la zona B son líderes

Defensores del Oeste manda en la zona A Crédito: Ig: Gol_Entra

Se completó una nueva fecha del torneo Clausura Claudio “Lalo” Romani de Primera División, que dejó movimientos importantes en las dos zonas, tanto en la pelea por los primeros puestos como en la lucha por la permanencia.

En la Zona A, Juventud Unida y Defensores del Oeste igualaron 0 a 0 en el encuentro que se disputó en el Estadio de la via. Con este resultado, el Tractor Celeste continúa como único puntero del grupo, aunque Unión del Suburbio acortó distancias y se mantiene como escolta luego de conseguir una importante victoria ante el rojo.

En el partido que cerró la jornada, Unión del Suburbio derrotó 2 a 1 a Independiente y sumó tres puntos fundamentales en su objetivo de mantenerse en la pelea de arriba, además de acumular unidades valiosas en la lucha por evitar el descenso.

Por su parte, el domingo Juventud Urdinarrain y Sarmiento habían igualado 1 a 1 en otro de los encuentros correspondientes al certamen.

Sportivo, con puntaje ideal

En la Zona B, Deportivo Urdinarrain atraviesa un gran presente y es el único líder con puntaje ideal: ganó los tres partidos que disputó y suma nueve unidades sobre nueve posibles.

El conjunto dirigido por Norberto Acosta se impuso por 3 a 0 ante Camioneros, con dos goles de David Tellechea y uno de Agustín Márquez, para ratificar su buen momento y consolidarse en lo más alto de la tabla.

En otro de los encuentros destacados, Central Entrerriano consiguió una valiosa victoria como visitante en el barrio de Frigorífico, al derrotar por 2 a 1 a Pueblo Nuevo.

El Sabalero comenzó ganando con un tanto de Gastón Palacios, pero el Rojinegro reaccionó y dio vuelta el resultado gracias a las conquistas de Lucas Clinejo, goleador del torneo Apertura, y Gastón Tarragona.

Además, el domingo Central Larroque y La Vencedora habían igualado sin goles.

Se puso al día la tercera fecha de la División B

También se completó la tercera fecha de la División B torneo Alfredo “Piyo” Fernández, que había comenzado el lunes 5 de octubre con la goleada de Isleños Independientes, que venció 5 a 0 a Atlético Sur.

El domingo, Sporting volvió a la victoria al derrotar por 2 a 1 a Sportivo Larroque, en un resultado importante para recuperar confianza y sumar en el campeonato.

En la Zona B, Defensores del Sur superó por 1 a 0 a Black River, mientras que Sud América consiguió una destacada victoria como visitante al imponerse por 3 a 1 frente a Deportivo Gurises.

Lo que dejó la cuarta fecha

Torneo Claudio Lalo Romani primera división

Cuarta fecha:

Zona A

Jugaron el domingo:

Juventud Urdinarrain 1 (Nicolás Musico) vs Sarmiento 1 (Alejo Rondán)

Juegan el lunes:

Juventud Unida 0 vs Defensores del Oeste 0

21:15 hs Estadio Municipal

Independiente 1 (Gonzalo Rodríguez) vs Unión del Suburbio 2 (Joaquín Carro, Pedro Carro)

Zona B

Jugaron el domingo:

Central Larroque 0 vs La Vencedora 0

Juegan el lunes:

Deportivo Urdinarrain 3 (David Tellechea x 2, Agustín Márquez) vs Camioneros 0

Pueblo Nuevo 1 (Gastón Palacios) vs Central Entrerriano 2 (Lucas Crisnejo, Gastón Tarragona)

Posiciones:

Zona A

Defensores del Oeste 8

Juventud Urdinarrain 5 X

Unión del Suburbio 5

Juventud Unida 3 X

Sarmiento 2 XXXXX

Independiente 1 XXXXX

X tienen su encuentro postergado

XXXXX tienen su encuentro postergado

Zona B

Deportivo Urdinarrain 9 XXX

Central Larroque 7 XXX

La Vencedora 5 XX

Central Entrerriano 4 XXXX

Camioneros 0 XXXX

Pueblo Nuevo 0 XX

XX tienen su encuentro postergado

XXX tienen su encuentro postergado

XXXX tienen su encuentro postergado

Próxima fecha: quinta

Zona A

Defensores del Oeste vs Independiente

Sarmiento vs Juventud Unida

Unión del Suburbio vs Juventud Urdinarrain

Zona B

Camioneros vs Pueblo Nuevo

La Vencedora vs Deportivo Urdinarrain

Central Entrerriano vs Central Larroque

Primera división B

Torneo Alfredo “Piyo” Fernández

Tercera fecha

Zona A

Jugaron el lunes 5:

Atlético Sur 0 - Isleños Independientes 5

Jugaron el domingo:

Sporting 2 (Santino Carles y Lucas Ruiz) vs Sportivo Larroque 1 (Cristian Bonella)

Libre: Cerro Porteño

Zona B

Jugaron el domingo:

Black River 0 vs Defensores del Sur 1 (Roberto Cepeda)

Deportivo Gurises 1 (Emiliano Cigliutti) vs Sud América 3 (Héctor Barboza x 2, Leonel Cano)

Libre: Juvenil del Norte

Posiciones:

Zona A

Isleños Independientes 6

Sporting 4

Sportivo Larroque 3

Cerro Porteño 2

Atlético Sur 1

Zona B

Sud América 6

Juvenil del Norte 6

Defensores del Sur 6

Deportivo Gurises 0

Black River 0

Próxima fecha: cuarta

Zona A

Isleños Independientes vs Cerro Porteño

Sportivo Larroque vs Atlético Sur

Libre: Sporting

Zona B

Sud América vs Juvenil del Norte

Defensores del Sur vs Deportivo Gurises

Libre: Black River

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