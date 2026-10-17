Juventud Unida quiere sellar la clasificación ante Don Bosco

El Decano recibe este viernes desde las 20 a Don Bosco de Paraná, por la revancha de la segunda ronda del Torneo Regional Amateur. Tras imponerse por 4 a 2 en el partido de ida, el equipo de Daniel Waldner buscará hacer valer la ventaja en su estadio y avanzar a la tercera fase. La transmisión será de Radio Máxima y también se podrá ver por el canal de YouTube de La Barra Deportiva.

Juventud Unida afrontará una noche importante en su camino por el Torneo Regional Amateur. El conjunto albiceleste recibirá a Don Bosco de Paraná con la confianza que le otorgó la victoria por 4 a 2 conseguida en el estadio Carlos Federick, un resultado que lo deja bien posicionado de cara a la revancha.

El encuentro comenzará a las 20 en el Estadio Municipal de Gualeguaychú y contará con el arbitraje de Nicolás Vergara, de Concepción del Uruguay. El Decano sabe que tiene una buena ventaja y que, incluso perdiendo por la mínima diferencia, conseguirá la clasificación a la tercera fase del certamen.

Sin embargo, el equipo de Daniel Wagner no se conformará con administrar la diferencia. Juventud buscará imponer sus condiciones, aprovechar los espacios y lastimar con la velocidad de sus hombres ofensivos. En Paraná tuvo una actuación destacada Damián de Hoyos, quien en su debut con la camiseta albiceleste marcó dos goles y se convirtió en una pesadilla para la defensa salesiana.

Para esta revancha, el entrenador deberá realizar una variante obligada. Aramis Serafini no podrá estar presente debido a una fuerte contractura muscular que lo obligó a dejar el campo de juego durante el primer tiempo del encuentro de ida. En su lugar ingresará Santiago Benítez, mientras que el resto del equipo sería el mismo que viene mostrando un buen rendimiento.

Por el lado de Don Bosco, se espera una propuesta más ofensiva que la presentada en el primer encuentro. El conjunto paranaense necesita descontar rápidamente para volver a meterse en la serie y mantener vivas sus esperanzas de clasificación. Entre las alternativas que maneja el entrenador visitante aparece el regreso del delantero Lautaro Domínguez, quien ya cumplió la fecha de suspensión. Resta saber si ocupará un lugar entre los titulares o si se mantendrá la formación que jugó en Paraná.

El cruce entre Juventud Unida y Don Bosco será el único partido de la Región Litoral Sur que se disputará este sábado, ya que el resto de las revanchas correspondientes a esta instancia se jugarán el domingo.

El ganador de esta llave enfrentará en la tercera fase al vencedor del cruce entre Achirense y Comunicaciones de Concordia. En el partido de ida, el conjunto de Las Achiras se impuso por 3 a 1 y buscará defender esa ventaja el domingo, cuando se dispute la revancha en Concordia.

Juventud tiene la ventaja, juega en casa y llega con confianza. Ahora deberá ratificarlo en la cancha, ante su gente, para dar otro paso en el sueño de seguir avanzando en el Torneo Regional Amateur.

Ficha Técnica:

Cancha: Juventud Unida

Hora de comienzo: 20:00 hs

Juez: Nicolás Vergara

Asistentes: Iván Pastrana y Fabián Pérez

Cuarto árbitro: Lautaro Kanneman

JUVENTUD UNIDA

Francisco Peralta

Leandro González, Matías Labaroni, Patricio Pizarro, Federico López

Luciano Maidana, Santiago Benítez, Facundo Maldonado, Sergio Olano

Agustín Benedetti, Damián De Hoyos

DT: Daniel Waldner

DON BOSCO

Tobías Claro

Matías Noya, Milton Retamar, Ángel López, Mirko Ledesma

Alejo Albarracin, Jeremías Bettini, Nicolás Godoy, Isaías Martínez

Matías Arce, Mauricio Domínguez

DT: Diego Di Persia

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