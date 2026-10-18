 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Deportes Basquet Liga Provincial

Racing dio el golpe en Concepción del Uruguay y quedó a un paso de asegurar el tercer lugar

La Academia derrotó como visitante a Parque Sur por 79 a 71 en el Puerto Viejo . Mateo Leissa, con 20 puntos, fue la gran figura del equipo dirigido por Cristian Delgui, que quedó muy cerca de asegurar el tercer lugar en las posiciones.

18 Oct, 2026, 01:20 AM
Agregar MO en
Gran victoria de Racing en Concepción del Uruguay
Gran victoria de Racing en Concepción del Uruguay Crédito: Mauricio Ríos
Agregar MO en

Racing consiguió una valiosa victoria como visitante al derrotar a Parque Sur de Concepción del Uruguay por 79 a 71, en un encuentro correspondiente a la Liga Provincial de Mayores de básquetbol. La Academia se hizo fuerte en el Puerto Viejo, tuvo un tercer cuarto determinante y terminó celebrando un triunfo que lo acerca a su objetivo de quedarse con el tercer puesto de la tabla.

Mateo Leissa fue la gran figura del conjunto albiceleste con 20 puntos, mientras que Jorge Schaaf, con 14 unidades, y Juan José Giaveno, con 12, completaron el podio de los destacados en el equipo conducido por Cristian Delgui.

El partido comenzó con mucha paridad. Parque Sur logró cerrar el primer cuarto arriba por la mínima diferencia, 18 a 17, en un trámite equilibrado y con ambos equipos disputando cada pelota.

Prensa Parque Sur
Prensa Parque Sur

Sin embargo, Racing comenzó a marcar diferencias en el segundo período. Con mayor solidez en su juego, la Academia se quedó con el parcial por 19 a 13 y logró revertir el resultado para marcharse al descanso largo con una ventaja de 36 a 31.

El tercer cuarto fue determinante para la victoria académica. Racing mostró su mejor versión, ajustó la defensa, le quitó espacios a su rival y dominó el desarrollo en todos los sectores de la cancha. Con un parcial contundente, amplió la diferencia y llegó al último descanso con una ventaja de 63 a 42.

En el último período, Parque Sur intentó reaccionar. El conjunto local mejoró su efectividad en los lanzamientos y fue achicando la distancia hasta poner en aprietos a la visita. Sin embargo, Racing supo sostener la ventaja conseguida y terminó sellando un importante triunfo por 79 a 71.

De esta manera, la Academia sumó una victoria clave fuera de casa y quedó muy cerca de asegurar el tercer lugar de las posiciones de la Liga Provincial.

El próximo sábado, Racing volverá a presentarse ante su gente en el estadio Giusto, donde recibirá a Atlético Tala con el objetivo de conseguir un nuevo triunfo que le permita alcanzar esa meta.

 

 

Ficha técnica:

Parque Sur

Juan Cruz Lerosse 8, Alejo Challio 8, Santiago Capelli 8, Jonathan Torp 13, Franco Ferreyra 7 (FI) Máximo Benavidez 13, Bautista Vantesone, Renato Lopes 7, Sebastián Taffarel 4, Francisco Diorio 2, Ramiro Mosqueda, Andrés Ferreira.

DT: Iván Paollazzi

 

Racing

Juan José Giaveno 12, Santino Luca 3, Jorge Schaaf 14, Gian Franco Nicotra 7, Tomas Leuze 11 (FI) Martínez Agustín 8, Matías Brasesco 4, Mateo Leissa 20, Gonzalo Delasoie, Bautista Luca, Lorenzo Isola, Federico Handera

DT: Cristian Delgui

 

Cancha: Antonio Giusto

Árbitros: Ramiro Barón y Esteban Arévalo

Progresión: 18 – 17, 31 – 36, 42 – 63, 71 – 79.

Temas

Basquet Liga Provincial

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Deportes

Te puede interesar

Teclas de acceso