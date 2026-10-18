Racing dio el golpe en Concepción del Uruguay y quedó a un paso de asegurar el tercer lugar

Racing consiguió una valiosa victoria como visitante al derrotar a Parque Sur de Concepción del Uruguay por 79 a 71, en un encuentro correspondiente a la Liga Provincial de Mayores de básquetbol. La Academia se hizo fuerte en el Puerto Viejo, tuvo un tercer cuarto determinante y terminó celebrando un triunfo que lo acerca a su objetivo de quedarse con el tercer puesto de la tabla.

Mateo Leissa fue la gran figura del conjunto albiceleste con 20 puntos, mientras que Jorge Schaaf, con 14 unidades, y Juan José Giaveno, con 12, completaron el podio de los destacados en el equipo conducido por Cristian Delgui.

El partido comenzó con mucha paridad. Parque Sur logró cerrar el primer cuarto arriba por la mínima diferencia, 18 a 17, en un trámite equilibrado y con ambos equipos disputando cada pelota.

Prensa Parque Sur

Sin embargo, Racing comenzó a marcar diferencias en el segundo período. Con mayor solidez en su juego, la Academia se quedó con el parcial por 19 a 13 y logró revertir el resultado para marcharse al descanso largo con una ventaja de 36 a 31.

El tercer cuarto fue determinante para la victoria académica. Racing mostró su mejor versión, ajustó la defensa, le quitó espacios a su rival y dominó el desarrollo en todos los sectores de la cancha. Con un parcial contundente, amplió la diferencia y llegó al último descanso con una ventaja de 63 a 42.

En el último período, Parque Sur intentó reaccionar. El conjunto local mejoró su efectividad en los lanzamientos y fue achicando la distancia hasta poner en aprietos a la visita. Sin embargo, Racing supo sostener la ventaja conseguida y terminó sellando un importante triunfo por 79 a 71.

De esta manera, la Academia sumó una victoria clave fuera de casa y quedó muy cerca de asegurar el tercer lugar de las posiciones de la Liga Provincial.

El próximo sábado, Racing volverá a presentarse ante su gente en el estadio Giusto, donde recibirá a Atlético Tala con el objetivo de conseguir un nuevo triunfo que le permita alcanzar esa meta.

Ficha técnica:

Parque Sur

Juan Cruz Lerosse 8, Alejo Challio 8, Santiago Capelli 8, Jonathan Torp 13, Franco Ferreyra 7 (FI) Máximo Benavidez 13, Bautista Vantesone, Renato Lopes 7, Sebastián Taffarel 4, Francisco Diorio 2, Ramiro Mosqueda, Andrés Ferreira.

DT: Iván Paollazzi

Racing

Juan José Giaveno 12, Santino Luca 3, Jorge Schaaf 14, Gian Franco Nicotra 7, Tomas Leuze 11 (FI) Martínez Agustín 8, Matías Brasesco 4, Mateo Leissa 20, Gonzalo Delasoie, Bautista Luca, Lorenzo Isola, Federico Handera

DT: Cristian Delgui

Cancha: Antonio Giusto

Árbitros: Ramiro Barón y Esteban Arévalo

Progresión: 18 – 17, 31 – 36, 42 – 63, 71 – 79.

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