Gualeguaychú tendrá representantes locales y figuras internacionales en el Mundial de Canotaje

Gualeguaychú se prepara para recibir uno de los acontecimientos deportivos internacionales más importantes del año. Del 19 al 25 de octubre, el río Gualeguaychú será escenario del Campeonato Mundial Máster, el Campeonato Panamericano y el Campeonato Mundial de Canotaje Maratón 2026, con la llegada de delegaciones de más de 40 países.

El Mundial principal se disputará del jueves 22 al domingo 25 de octubre y contará con más de 700 palistas, además de entrenadores, jueces y equipos técnicos. El circuito estará dispuesto sobre el río Gualeguaychú, con la Costanera como uno de los principales puntos de encuentro para vecinos y visitantes.

Los representantes de Gualeguaychú

La ciudad tendrá presencia propia en la competencia internacional con deportistas que consiguieron su clasificación en el Campeonato Argentino y Selectivo Nacional de Canotaje Maratón, realizado en abril en aguas del río local.

Entre los clasificados se encuentra Carmina Gómez Gusalli, quien obtuvo su lugar en la categoría C1 júnior; Jorge Fernández, clasificado en K1 máster masculino; y Roberto “Tito” Palacios, referente del canotaje local con una extensa trayectoria mundialista.

Palacios consiguió su clasificación tras destacarse en distintas pruebas del selectivo nacional, donde se consagró campeón en C1 máster y obtuvo resultados destacados en las modalidades individuales y de equipo. Junto al colonense Claudio Paiva también logró el primer puesto en C2, en una actuación que ratificó su vigencia deportiva.

La clasificación de estos palistas refleja el trabajo de formación y preparación desarrollado en la ciudad, junto al acompañamiento de las instituciones deportivas y el Gobierno municipal.

Las categorías máster: experiencia y participación argentina

Las competencias máster se desarrollarán el lunes 19 y martes 20 de octubre, con la participación de deportistas mayores de 35 años.

De acuerdo con la información proporcionada por la organización, habrá más de 200 palistas argentinos y otros 200 representantes internacionales en estas categorías.

La delegación nacional estará integrada por deportistas de Buenos Aires, Santa Fe, Río Negro, Chubut, Neuquén, La Pampa, Corrientes, Córdoba, Mendoza, Chaco, Misiones y Entre Ríos.

La provincia contará con palistas de Concepción del Uruguay, Paraná, Concordia, Gualeguay, Colón y Gualeguaychú. Entre los referentes argentinos mencionados para estas categorías se encuentran Magdalena Garro, Micaela Maslein, Alan Nielsen y los hermanos Mauricio y Rodrigo Caffa, de Concepción del Uruguay; Néstor Pinta, de Carmen de Patagones; y Roberto “Tito” Palacios, de Gualeguaychú.

También se prevé la participación de Jorge Fernández, representante local clasificado en K1 máster. La nómina definitiva de competidores y sus respectivas categorías deberá ajustarse a las inscripciones oficiales del campeonato.

Categorías élite: los principales desafíos deportivos

Las categorías júnior, Sub-23 y sénior competirán del jueves 22 al domingo 25 de octubre, con pruebas que reunirán a destacados exponentes de la disciplina.

Entre los deportistas argentinos mencionados para estas competencias se encuentra Pedro Agustín Ratto, referente nacional del maratón de canotaje y subcampeón mundial Sub-23 en la edición anterior. Según la información aportada por la organización deportiva, participaría en K2 junto a Juan Ignacio Cáceres, representante de Buenos Aires.

También se mencionan los nombres de Vicente Vergauven y Joaquín Catalano, de Río Negro, quienes fueron campeones mundiales de maratón en K2 júnior en 2023, y de Franco Balboa, de Neuquén, con antecedentes de múltiples medallas en competencias nacionales e internacionales.

Figuras internacionales de primer nivel

El Mundial contará con destacados referentes internacionales del canotaje de maratón. Entre ellos se encuentran el danés Mads Brandt Pedersen y la sueca Melina Andersson, identificados por la Federación Internacional de Canotaje como figuras destacadas de la disciplina para la temporada 2026.

También sobresale el portugués Fernando Pimenta, medallista olímpico y reconocido por sus resultados internacionales, junto a su compatriota José Ramalho, con quien ha competido en pruebas de K2.

Hungría, una de las principales potencias históricas del canotaje, también estará entre los países a seguir.

Entre sus representantes destacados para la temporada figuran Zsófia Katalin Csorba, Zsóka Csikós y Giada Bragato. La composición definitiva de su delegación deberá confirmarse mediante las inscripciones oficiales.

La presencia de deportistas de diferentes países y de atletas con trayectoria mundial permitirá disfrutar de competencias de alto nivel y acercar el canotaje internacional a la comunidad.

Gualeguaychú en la vidriera del mundo

La realización del campeonato representa una oportunidad para mostrar a Gualeguaychú ante el mundo, poner en valor su río y fortalecer el vínculo entre el deporte, el turismo y la comunidad.

La organización del evento es resultado del trabajo articulado entre las instituciones deportivas y el Gobierno municipal, con el objetivo de recibir a las delegaciones y ofrecer las condiciones necesarias para el desarrollo de una competencia de alcance internacional.

El Gobierno de Gualeguaychú invita a acompañar a los deportistas, acercarse a la Costanera y disfrutar de una semana en la que la ciudad será protagonista del calendario internacional del canotaje.

Con representantes locales y atletas de distintos puntos del país y del mundo, Gualeguaychú se prepara para vivir una gran cita deportiva con el río como escenario y la comunidad como anfitriona.

Municipalidad de Gualeguaychú