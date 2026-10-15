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Carlos Della Penna se consagró campeón nacional juvenil de tiro con arco

El representante de Tiro con Arco Gualeguaychú se quedó con el primer puesto en la categoría Compuesto Masculino Sub 18 de la Copa Argentina Juvenil 2026, disputada en Villa María, Córdoba. De esta manera, alcanzó su segundo título nacional en el año

15 Oct, 2026, 20:26 PM
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Carlos María Della Penna volvió a dejar a Gualeguaychú en lo más alto del tiro con arco nacional. El joven representante de Tiro con Arco Gualeguaychú (TCAG) se consagró campeón en la categoría Compuesto Masculino Sub 18, modalidad Aire Libre, durante la Copa Argentina Juvenil 2026, que se desarrolló en Villa María, Córdoba.

Con esta nueva conquista, Della Penna sumó su segundo título argentino del año, luego de haberse consagrado meses atrás en la modalidad Sala, ratificando su destacado presente deportivo y su crecimiento dentro de la disciplina.

El arquero gualeguaychuense atraviesa una temporada de grandes experiencias y resultados. Además de sus dos consagraciones nacionales, integró la Selección Argentina que participó en los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, donde tuvo la oportunidad de representar al país en una competencia internacional.

La Copa Argentina Juvenil reunió a deportistas de diferentes categorías y se convirtió en un nuevo desafío para los jóvenes talentos del tiro con arco argentino. En ese contexto, Della Penna volvió a demostrar su nivel competitivo y se quedó con el primer puesto de su divisional.

De esta manera, el representante de TCAG continúa sumando logros a su trayectoria y protagoniza un año inolvidable, con dos títulos nacionales y la experiencia de haber vestido los colores de la Selección Argentina.

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