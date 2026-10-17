Boca le ganó a Talleres en la “Bombonera” y es el nuevo líder de la tabla anual

Con este resultado, Boca alcanzó los 54 puntos en la tabla anual y superó a la “Lepra” mendocina que tiene 52, al menos hasta que juegue contra Tigre el próximo sábado.

El partido comenzó torcido para Boca ya que a los 11 minutos, tras una distracción en la defensa, Galarza quedó con el arco de frente y probó de media distancia, marcando un golazo para la “T”.

El conjunto de Omar De Felippe, que marcha último en la Zona A con 9 unidades, daba la sorpresa en la “Bombonera”. Sin embargo, minutos más tarde el equipo de Rodolfo Arruabarrena reaccionaría.

A los 18 de la primera mitad, Lautaro Blanco recuperó una buena pelota en tres cuartos, habilitó a Miguel Merentiel y el uruguayo metió el 1 a 1 parcial.

El resto del primer tiempo, Boca asomó dos veces con remates de Ángel Romero y Flores, pero sin generarle tanto peligro al rival.

Ni bien comenzó la segunda mitad, a los 4, Leonel Flores realizó una muy buena jugada por izquierda, se sacó dos jugadores de encima y remató de derecha, colocando la pelota al palo izquierdo de Unsain.

Con el 2 a 1 a favor, Boca dominó el trámite y Talleres no pudo incomodar al nuevo líder de la tabla anual, que se quedó con el triunfo.

En la próxima fecha del Torneo Clausura, Boca enfrentará a Independiente en Avellaneda el domingo 25 desde las 17:00.

En la previa al clásico, deberá jugar la semifinal de vuelta contra Vasco Da Gama por la Copa Sudamericana, el martes 20 a las 21:30. El “Xeneize” debe revertir la serie que por ahora va 1 a 0 abajo.

En tanto, Talleres recibirá a Defensa y Justicia el sábado 24 a las 17:00 hs, en el estadio “Mario Alberto Kempes”.

Síntesis:

Estadio: Alberto J. Armando

Árbitro: Luis Lobo Medina

VAR: José Carreras

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Rodrigo Battaglia, Milton Delgado; Ángel Romero, Miguel Merentiel y Leonel Flores. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Talleres: Ezequiel Unsain; Augusto Schott, Matías Catalán, Román Riquelme, Gabriel Baéz; Federico Fatorri, Matías Galarza, Rick Morais, Thiago Baroni, Valentín Depietri; Agustín Álvarez. DT: Omar de Felippe.

Goles en el primer tiempo: 11m. Matías Galarza (T), 18m. Miguel Merentiel (B).

Goles en el segundo tiempo: 4m. Leonel Flores (B).

Cambios en el segundo tiempo: 1m. Dylan Gorosito por Leandro Lozano (B); 8m. Diego Valoyes por Rick Morais y Mateo Cáceres por Giovanni Baroni (T); 14m. Valentín Dávila por Federico Fattori (T); 27m. Carlos Palacios por Ángel Romero (B); 32m. Enner Valencia por Miguel Merentiel (B); 34m. Emiliano Chiavassa por Valentín Depietri y Timoteo Chamorro por Augusto Schott (T), 41m. Rodrigo Bacidalupe por Leonel Flores (B).

Fuente: Noticias Argentinas

Temas LIGA PROFESIONAL