Entre Ríos consolida su participación en Caminos de Belgrano, un programa turístico interprovincial que propone reconstruir el recorrido histórico del General Manuel Belgrano y articular los lugares vinculados a su vida y legado en una ruta federal. Impulsada inicialmente por Tucumán y Santa Fe y respaldada por la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, la iniciativa integra patrimonio, memoria y propuestas educativas y turísticas con el propósito de acercar los acontecimientos de la historia argentina a través de los territorios y las comunidades que fueron parte.

El capítulo entrerriano ya cuenta con seis sitios incorporados a la ruta, distribuidos en tres localidades. En Paraná comprende la Plaza 1º de Mayo y Bajada Grande, núcleo histórico donde acampó el ejército patriota en octubre de 1810; el Algarrobo añejo, asociado por la tradición paranaense al descanso del general; y el Solar de Gregoria Pérez de Denis (hoy Club Social) en reconocimiento al aporte de esta vecina a la causa independentista. En Concepción del Uruguay incluye el Museo Casa de Delio Panizza, donde Belgrano permaneció once días en abril de 1811, y la Plaza Francisco Ramírez, corazón histórico de la antigua villa del Arroyo de la China. El sexto sitio es Mandisoví, en el actual departamento Federación, pueblo que Belgrano elevó a esa categoría en noviembre de 1810 y para el cual dispuso un trazado urbano, impulsó una escuela y designó como primer alcalde guaraní a Pablo Areguatí.

Sobre esta base, el Emturer trabaja en la articulación con los gobiernos locales para desarrollar el producto y ampliar el recorrido histórico hacia Santa Elena, La Paz y Feliciano, localidades vinculadas al paso de la expedición por el territorio entrerriano. En ese proceso, el viernes 27 se firmó el convenio de adhesión de la Municipalidad de Federación, primer acuerdo con un destino de la ruta en la provincia, que establece compromisos de cooperación para la identificación, documentación y difusión de los atractivos. La instancia se replicará con los demás municipios participantes.

Como parte de las acciones de desarrollo, el próximo lunes 30 se realizará una capacitación virtual destinada a guías e idóneos vinculados al Colegio de Profesionales en Turismo de Entre Ríos (Coprotuer). La formación abordará el contexto histórico de la Expedición al Paraguay, la traza geográfica y las postas estratégicas en la provincia, además de herramientas para interpretar ese legado y convertirlo en circuitos y propuestas turístico-educativas.

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