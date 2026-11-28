El encuentro se desarrollará en la sede de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, ubicada en calle Buenos Aires 166 de la ciudad de Paraná, según consta en la notificación oficial remitida a la organización sindical.

La citación, fechada este viernes 27 de noviembre y firmada por el secretario de Trabajo y Seguridad Social, Mariano Camoirano, establece que la audiencia fue convocada "para tratar materia salarial", en el marco del expediente denominado "Paritarias Estatales 2026".

La nueva convocatoria se conoció después de que la audiencia prevista para el pasado jueves 19 de noviembre no pudiera concretarse. En aquella oportunidad, el Gobierno provincial atribuyó la suspensión al retiro de los representantes de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) antes del inicio de las conversaciones.

Según informó entonces la Secretaría de Trabajo, esa situación impidió conformar la mesa de negociación. El organismo también señaló que desconocía los motivos que llevaron a los representantes sindicales a retirarse y anticipó que buscaría conocer la posición de las partes involucradas.

Tras aquel encuentro frustrado, el Ejecutivo provincial ratificó que "mantiene su disposición al diálogo y a la continuidad de la negociación salarial" y adelantó que informaría oportunamente una nueva fecha de convocatoria. Ahora, con la confirmación de la audiencia para el lunes, se abre una nueva instancia de discusión sobre los salarios de los trabajadores de la administración pública provincial.

Elonce