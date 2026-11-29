Publicamos la columna de domingo de monseñor Jorge Eduardo Lozano, arzobispo de San Juan de Cuyo.

Después de la visita del Papa nos fuimos a descansar unos días con un par de curas amigos. El viaje en auto duró cerca de siete horas, que transcurrieron entre mates, diálogos y música. Después de pasar la mitad del camino teníamos ganas de llegar. Además de los carteles indicadores de las distancias, íbamos reconociendo algunos hitos que mostraban espacios conocidos. Nos alegramos mucho al ver aparecer el molino en el horizonte que está muy cerca del lugar de destino.

Con el primer domingo de Adviento comienza un tiempo de espera y preparación. No se trata simplemente de contar los días que faltan para Navidad, sino de disponernos por dentro para reconocer a Jesús: el que ya vino, el que está presente y el que esperamos que vuelva. El Adviento nos invita a prestar atención, a levantar la mirada y a no dejar que la rutina nos haga pasar de largo ante lo esencial.

En varias comunidades, e incluso en algunas familias, la Corona de Adviento expresa, de manera sencilla y elocuente, el camino de estas semanas. Cada domingo se enciende una luz más. La claridad va creciendo poco a poco, como la esperanza. El progreso en la luz nos recuerda que la espera cristiana es activa. Mientras aguardamos, también nos preparamos y dejamos que Dios ilumine nuestra vida.

El color morado de los ornamentos litúrgicos acompaña este clima. Es un llamado a la sobriedad, a hacer lugar y a revisar hacia dónde dirigimos el corazón. Es despejar lo que nos distrae para poder reconocer mejor lo que importa. En medio del ruido y de las apuradas de fin de año, el Adviento propone una pausa: mirar con calma.

La liturgia de este primer domingo nos orienta hacia el final de los tiempos. Esa mirada no busca despertar miedo, sino renovar la esperanza. Esa plenitud nos atrae y nos llama. Cuando las dificultades pesan o el horizonte parece cerrado, la fe nos recuerda que la historia no está abandonada a su suerte: esperamos la plenitud de la vida y el encuentro definitivo con Jesucristo, el Señor de la Historia.

Pero el Adviento también nos invita a mirar hacia atrás. Recordar el nacimiento de Jesús es reconocer lo que Dios ya hizo: se acercó a nosotros, entró en nuestra historia y compartió nuestra fragilidad. La memoria de esa primera venida sostiene la confianza en la promesa futura. No esperamos a un desconocido: el Señor que vendrá es el mismo que ya se hizo cercano y sigue acompañándonos.

Entre ese pasado y ese futuro se despliega nuestro presente. Vivimos una tensión fecunda: sabemos que Jesús está con nosotros y, al mismo tiempo, esperamos que su presencia se manifieste en plenitud. Esa espera no nos aparta del mundo.

Esperar también significa prestar atención. Hay oportunidades que se nos pueden escapar si vivimos distraídos: una conversación pendiente, una mano que necesita ayuda, alguien que anhela ser escuchado.

En particular, este tiempo nos pide cercanía a los pobres y a quienes están solos. La Navidad puede ser una celebración luminosa, pero para algunas personas también puede hacer más honda la sensación de ausencia. Por eso, prepararnos para recibir a Jesús implica preguntarnos quién necesita compañía, quién quedó al margen y qué podemos hacer para acercarnos. “¡Que nadie esté solo esta Navidad!” no es un mero deseo: puede convertirse en una decisión, en una invitación, en una visita o en un rato compartido con afecto. En la Plataforma Fratelli Tutti de la Comisión Episcopal de Comunicación vas a encontrar un calendario interactivo que te puede servir.

El deseo mantiene viva la esperanza. No todo está cumplido ni todo está resuelto; hay anhelos que siguen abiertos y necesidades que todavía esperan respuesta. El Adviento no nos pide fingir que esa falta no existe. Nos enseña a habitarla con confianza, sin resignarnos y sin dejar que se apague el deseo de una vida más plena, más justa y más fraterna.

Ese deseo insatisfecho se puede transformar en oración. Por eso, durante estas semanas, la Iglesia repite con insistencia una súplica antigua y siempre actual: «Ven, Señor Jesús». La decimos porque creemos que Jesús ya está presente entre nosotros, y también porque aguardamos su venida definitiva. En esa doble certeza se sostiene nuestra esperanza.