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Sociedad PROTECCIÓN

Querían preservar a una tortuga que apareció en la casa y llamaron a los bomberos

El curioso episodio ocurrió en una vivienda de Ceibas, donde la familia buscó preservar al vertebrado y dar aviso para ponerla a resguardo. Los Bomberos la devolvieron a su hábitat

28 Sep, 2026, 19:19 PM
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El sábado, poco después de las 15 horas, Bomberos Voluntarios de Ceibas recibió un aviso por la presencia de una tortuga dentro de una vivienda, ubicada en calle Los Ñandubay, familia Galeano, de Ceibas.

 

 

Una dotación de Bomberos se dirigió al lugar procediendo al retiro de la tortuga de la vivienda.

 

 

Posteriormente, el animal fue trasladado y restituido a su hábitat natural, procurando preservar su bienestar.

 

La dotación regresó al cuartel a las 15:56 hs, dando por finalizado el servicio.

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