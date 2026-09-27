El alerta por tormentas se extiende hasta el martes en el territorio provincial

Entre Ríos será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas por intensas precipitaciones en cortos periodos, ocasional granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 milímetros, pudiendo ser superados de manera puntual.

En cuanto al alerta naranja, que afectará a Colón, Uruguay, Tala, Victoria, Gualeguaychú, Gualeguay y Villa Paranacito, se esperan lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas podrían estar acompañadas, principalmente, por intensas precipitaciones en cortos períodos y caída de granizo de diversos tamaños.

También podrían estar acompañadas por ráfagas intensas, que podrían superar los 100 kilómetros por hora y frecuente actividad eléctrica. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 50 y 90 milímetros, pudiendo ser superados de manera puntual.

Ante la vigencia de la alerta amarilla y naranja, se solicita a la comunidad extremar los cuidados y seguir las siguientes recomendaciones de seguridad:

Ante tormentas y lluvias intensas evitar salir. No sacar la basura, limpiar los desagües y sumideros. Alejarse de zonas inundables; y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua en la vivienda.

Secretaría de Comunicación y Prensa del Gobierno de Entre Ríos