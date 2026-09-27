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Sociedad ALERTA AMARILLA

El alerta por tormentas se extiende hasta el martes en el territorio provincial

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas de nivel naranja y amarillo por tormentas para gran parte de Entre Ríos para este domingo, lunes y martes.

27 Sep, 2026, 19:43 PM
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Entre Ríos será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas por intensas precipitaciones en cortos periodos, ocasional granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 milímetros, pudiendo ser superados de manera puntual.

 

En cuanto al alerta naranja, que afectará a Colón, Uruguay, Tala, Victoria, Gualeguaychú, Gualeguay y Villa Paranacito, se esperan lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas podrían estar acompañadas, principalmente, por intensas precipitaciones en cortos períodos y caída de granizo de diversos tamaños.

 

También podrían estar acompañadas por ráfagas intensas, que podrían superar los 100 kilómetros por hora y frecuente actividad eléctrica. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 50 y 90 milímetros, pudiendo ser superados de manera puntual.

 

Ante la vigencia de la alerta amarilla y naranja, se solicita a la comunidad extremar los cuidados y seguir las siguientes recomendaciones de seguridad:

Ante tormentas y lluvias intensas evitar salir. No sacar la basura, limpiar los desagües y sumideros. Alejarse de zonas inundables; y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua en la vivienda.

 

Secretaría de Comunicación y Prensa del Gobierno de Entre Ríos

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