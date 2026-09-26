Agmer rechazó la oferta salarial del Gobierno

El Congreso Extraordinario de Agmer resolvió este viernes desestimar de forma unánime la última propuesta de recomposición de haberes presentada por el Ejecutivo provincial.

Tras debatir los mandatos de las asambleas escolares en Paraná, el gremio docente consideró que la oferta no frena el deterioro del poder adquisitivo y decidió mantener la brecha con el Gobierno en el marco de la negociación paritaria.

El ofrecimiento oficial rechazado consistía en subas remunerativas del 3,5% para septiembre, 1,5% para noviembre y 2% para diciembre, aplicando como base de cálculo el mes inmediato anterior.

Para la docencia entrerriana, dicho esquema resulta "insuficiente" en el contexto de inflación actual, por lo que exigieron al Poder Ejecutivo la formulación de una nueva pauta que garantice un incremento por encima de los índices de precios, tomando como punto de partida el sueldo de diciembre de 2025.

Si bien la entidad sindical aún no fijó fechas ni modalidades para eventuales paros o movilizaciones, la resolución dejó al gremio en estado de alerta.

Durante el encuentro se aprobó la continuidad del plan de lucha y se le otorgaron facultades a la Comisión Directiva Central para que disponga las acciones gremiales que considere oportunas en caso de no recibir un ofrecimiento superador en los próximos días.

Cabe recordar que en el último encuentro paritario, los gremios docentes informaron que el lunes iban a dar la respuesta definitiva a lo ofertado por la Provincia. (APFDigital)