Continúan las obras en el Puente Mitre: se prevén demoras durante la tarde del domingo

26 Sep, 2026, 15:58 PM
Debido a los trabajos que se desarrollan en el sector, la circulación permanece con reducción de calzada, por lo que durante la jornada del domingo 27 de septiembre, especialmente a partir de las 17 horas, pueden producirse demoras en sentido Norte–Sur.
Ante el incremento habitual del tránsito durante el regreso del fin de semana, se recomienda a quienes circulen por el sector prever mayores tiempos de viaje, reducir la velocidad y respetar la señalización y las indicaciones del personal vial.
Autovía del Mercosur agradece la paciencia y colaboración de los usuarios mientras continúan los trabajos de puesta en valor del corredor.
Autovía del Mercosur
La ruta que nos une.
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