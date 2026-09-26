Continúan las obras en el Puente Mitre: se prevén demoras durante la tarde del domingo

Debido a los trabajos que se desarrollan en el sector, la circulación permanece con reducción de calzada, por lo que durante la jornada del domingo 27 de septiembre, especialmente a partir de las 17 horas, pueden producirse demoras en sentido Norte–Sur.

Ante el incremento habitual del tránsito durante el regreso del fin de semana, se recomienda a quienes circulen por el sector prever mayores tiempos de viaje, reducir la velocidad y respetar la señalización y las indicaciones del personal vial.

Autovía del Mercosur agradece la paciencia y colaboración de los usuarios mientras continúan los trabajos de puesta en valor del corredor.

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