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Sociedad ALERTAS

El SMN emitió nuevas alertas amarilla y naranja para distintos departamentos de la provincia

El servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió nuevos alertas amarilla y naranja por tormentas fuertes para la noche de este lunes y martes, que alcanzará a distintos departamentos de la provincia.

28 Sep, 2026, 19:46 PM
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La alerta naranja para este lunes por tormentas fuertes alcanza a los departamentos de Feliciano, Federación, Federal, Concordia y San Salvador.

 

El área será afectada por lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas podrían estar acompañadas por intensas precipitaciones en cortos períodos, caída de granizo de diversos tamaños y frecuente actividad eléctrica. También podrían estar acompañadas por ráfagas intensas, que podrían superar los 100 kilómetros por hora. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 50 y 90 milímetros, pudiendo ser superados de manera puntual.

 

En tanto los departamentos incluidos en alerta amarillo son: La Paz, Villaguay, Paraná, Nogoyá, Diamante, Victoria y Gualeguay.

 

En este caso, el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas por intensas precipitaciones en cortos periodos, ocasional granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 milímetros, pudiendo ser superados de manera puntual.

 

Mientras que para este martes los departamentos en alerta naranja son: Feliciano, Federación, Federal, Concordia, San Salvador, Nogoyá, Villaguay, Paraná, Diamante y La Paz. Para el resto de la provincia regirá alerta amarilla.

 

Ante la vigencia de las alertas, se solicita a la comunidad extremar los cuidados y seguir las siguientes recomendaciones de seguridad: evitar salir al exterior, no sacar la basura, limpiar desagües y sumideros. Alejarse de zonas inundables y cortar el suministro eléctrico en caso de ingresar agua a la vivienda.

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