En la Feria Internacional de Turismo, Entre Ríos desplegó la muestra de toda la provincia

Entre Ríos presentó este sábado en la Feria Internacional de Turismo de América Latina - FIT 2026 una muestra de la diversidad que recorre su territorio. Las 10 microrregiones estuvieron representadas en el stand provincial, que reunió propuestas de naturaleza, cultura, gastronomía, fiestas y experiencias para acercar al público a los múltiples motivos para visitar, conocer y disfrutar la provincia.

La puesta del espacio entrerriano fue concebida para mostrar esa dimensión a través de grandes pantallas que recorren el stand y despliegan imágenes de los paisajes, destinos, experiencias y atractivos de todo el territorio. La propuesta se completa con actores que interpretan distintos perfiles de turistas y que interactúan con los visitantes, los invitan a jugar, brindan información y buscan dejar instalada una idea: las próximas vacaciones son en Entre Ríos.

La presencia provincial incluye, además, un mostrador de la Cámara Entrerriana de Turismo (CET), como representación del sector privado, y un espacio dedicado a los sabores entrerrianos, donde la gastronomía es protagonista. En este primer día, los cocineros César Lizárraga y Pitu Alfieri realizaron demostraciones de parrilla y fuego con carne de ciervo y asado con cuero, mientras las degustaciones acercaron chacinados, quesos, vinos, frutos, dulces, alfajores y otros productos regionales.

El carnaval sumó color y movimiento a la promoción entrerriana con una presentación del Carnaval de Concordia en FIT Outdoor, donde la propuesta turística y cultural de la provincia encontró otro espacio para encontrarse con el público. La jornada continuó en el escenario central compartido por las provincias del Litoral, con la presentación de Litoral Mitá y, por la noche, una degustación de Heim Bier acompañada por un DJ.

La puesta promocional muestra que Entre Ríos puede recorrerse desde diferentes intereses y en distintos momentos: una mesa con productos de su territorio, una fiesta popular, una expresión artística, un paisaje, una experiencia al aire libre o una localidad que invita a viajar. Cada acción del stand forma parte de una misma muestra: la de una provincia que tiene mucho para ofrecer y muchas maneras de ser disfrutada.

La promoción continuará durante todo el domingo con nuevas actividades en el stand entrerriano y en los espacios de la FIT. La agenda incluye las presentaciones de los carnavales de Gualeguaychú y Federación en FIT Outdoor, una exposición sobre Pesca Adaptada y la presentación de Entre Ríos, provincia Pet Friendly, además de propuestas artísticas y gastronómicas a lo largo de la jornada.