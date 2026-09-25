El nuevo sistema de alimentación escolar comenzaría con el próximo ciclo lectivo

Además, se acordó avanzar en la conformación de un consejo consultivo como órgano de consulta permanente.

El Gobierno de Entre Ríos realizó una nueva reunión de la mesa interdisciplinaria convocada para trabajar en la mejora de la alimentación que reciben los niños en los establecimientos educativos de la provincia. El encuentro permitió avanzar en el análisis de la propuesta alimentaria y establecer un cronograma de trabajo para los próximos meses, con el objetivo de llegar al próximo ciclo lectivo con un sistema fortalecido desde el punto de vista nutricional y logístico.

Durante la reunión, representantes del Colegio de Nutricionistas de Entre Ríos presentaron la devolución sobre la propuesta alimentaria elaborada por la empresa, a partir del análisis realizado por profesionales de la institución.

Uno de los aspectos centrales abordados fue la incorporación de alimentos frescos, una decisión que el Gobierno ratificó como parte de la propuesta para el nuevo sistema. En ese sentido, se acordó continuar trabajando sobre una base que combine los productos elaborados por la empresa con alimentos frescos, procurando elevar la calidad nutricional de las prestaciones.

La nutricionista Carolina Guinle, integrante de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), explicó que el encuentro permitió dar continuidad al trabajo iniciado en las reuniones anteriores. "La mesa de hoy es una continuidad de lo que se viene trabajando y, a partir de las propuestas que se presentaron, se acordó avanzar en la definición del menú escolar para 2027", señaló.

Respecto de los aspectos nutricionales, detalló que las propuestas contemplan "la incorporación de alimentos frescos y la mejora del producto que la empresa propone para los desayunos y meriendas". En ese sentido, indicó que se busca "reducir todo lo que son azúcares totales, mejorar el perfil nutricional en cuanto a la fibra y a los macro y micronutrientes de cada producto propuesto por la empresa".

Un consejo consultivo para acompañar de manera permanente la política alimentaria

Como uno de los principales resultados de la reunión, se comunicó la decisión de conformar un consejo consultivo o mesa institucional, que funcionará como órgano de consulta permanente en materia de alimentación y nutrición.

El nuevo espacio permitirá sostener y ampliar la participación de instituciones académicas, profesionales y especialistas vinculados a la temática, generando un ámbito de intercambio y consulta que acompañe el desarrollo y la mejora continua del sistema de alimentación escolar.

La iniciativa se suma a la decisión de crear un área específica y transversal a todo el Gobierno, destinada a abordar las políticas vinculadas con la alimentación y la nutrición. En este marco, se prevé la incorporación progresiva de profesionales especializados que acompañen la implementación, auditoría y mejoramiento constante del nuevo sistema.

Como parte de este proceso, se prevén tres concursos de planta para incorporar profesionales al equipo, con un tribunal evaluador que también contará con representantes del Colegio de Nutricionistas y de universidades.

Un trabajo con plazos y participación de especialistas

En la reunión se establecieron los próximos pasos y los plazos de trabajo. Se estima que en noviembre estará disponible el diagnóstico que permitirá avanzar en el cierre de la propuesta nutricional que será implementada durante 2027.

La decisión es utilizar estos meses para continuar perfeccionando tanto los aspectos nutricionales como los logísticos del nuevo sistema, sobre la base de una propuesta que seguirá siendo revisada con el aporte de especialistas de distintas instituciones académicas y profesionales.

En los próximos días, el gobierno brindará detalles sobre la creación institucional del área, la conformación del consejo consultivo y la continuidad de la mesa interdisciplinaria de nutrición.

De la reunión participaron el decano de la Facultad de Bromatología de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), José Antonio Dorati; Nuria Antonella Chichizola, del Centro de Estudios sobre Políticas y Economía de la Alimentación (Cepea); Elsa Olmedo y María Belén Parodi, en representación del Colegio de Nutricionistas de Entre Ríos; la vicedecana de la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud de Uader, Yanina Schmidt; Carolina Guinle de Uader; el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello; la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso; el director de Comedores Escolares, Lautaro Azzalini; la directora de Salud Materno Infanto Juvenil, Georgina López; el coordinador de Asuntos Legales Estratégicos de la Gobernación, Matías Plugoboy; y el coordinador de Direcciones Departamentales de Escuelas, Sebastián Benedetti.

Prensa Gobierno ER

Temas MERIENDA ESCOLAR