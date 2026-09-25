Estudiantes y docentes de la UNER y la Udelar vuelven a trabajar juntos en Gualeguaychú

Los días 27, 28 y 29 de septiembre, estudiantes y docentes de la Universidad de la República de Uruguay estarán en Gualeguaychú para participar de una nueva edición de trabajo territorial en el barrio Los Espinillos, en el marco del Programa de Prácticas Integrales Internacionalizadas “A Dos Bandas”, desarrollado conjuntamente por la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) y la Udelar.

La propuesta busca fortalecer el trabajo conjunto entre ambas universidades a partir de experiencias de formación, extensión e investigación desarrolladas en territorios de frontera. En Gualeguaychú, las actividades se realizan junto a instituciones, organizaciones sociocomunitarias y residentes del barrio Los Espinillos, mientras que en Fray Bentos el trabajo se desarrolla en el barrio Las Canteras.

Una experiencia universitaria que cruza fronteras

El Programa Binacional A Dos Bandas surge a partir del convenio de cooperación entre la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) y la Universidad de la República (UdelaR), con el propósito de fortalecer el trabajo conjunto entre ambas instituciones en los territorios de frontera, promoviendo procesos de extensión universitaria desde una perspectiva crítica, integral e internacionalizada. Desde su creación en 2023, ha impulsado experiencias de formación, intervención e investigación que articulan las funciones universitarias y propician el diálogo de saberes entre la universidad y las comunidades de ambos países.

Desde entonces, el programa fue consolidando un trabajo sostenido en ambas ciudades. Durante 2024 y 2025 se realizaron convivencias binacionales que reunieron aproximadamente a 50 participantes en cada instancia, entre estudiantes, docentes, personal no docente, graduados y actores comunitarios.

La nueva edición del programa se extenderá durante el período 2026-2027 y busca profundizar esta experiencia mediante una presencia universitaria sostenida en ambos territorios.

La propuesta, incorpora distintas disciplinas y promueve el diálogo entre los conocimientos construidos en la universidad y los saberes y experiencias de las comunidades. De este modo, las actividades territoriales forman parte también de los procesos de formación de las y los estudiantes.

Tres jornadas de trabajo en Los Espinillos

En este marco, durante los días 27, 28 y 29 de septiembre, integrantes de la Udelar estarán en Gualeguaychú para participar junto a estudiantes y docentes de la Facultad de Bromatología, de nuevas actividades en el barrio Los Espinillos.

Durante estas jornadas se desarrollarán acciones de vacunación contra la leptospirosis, actividades lúdicas y recreativas destinadas a niñas y niños, y espacios de encuentro y diálogo con vecinos y vecinas, entre otras propuestas de trabajo territorial.

Las actividades se realizan en articulación con actores e instituciones del territorio. Entre las organizaciones participantes contempladas por el programa se encuentra la Comisión Vecinal Los Ceibos – Barrio Los Espinillos, junto con la Municipalidad de Gualeguaychú, a través de la Subsecretaría de Salud.

Estas jornadas forman parte de un proceso de trabajo que busca sostener el vínculo con la comunidad y construir, de manera conjunta, propuestas vinculadas con salud, ambiente y alimentación, tres de los ejes temáticos definidos para el programa.

Universidad y comunidad, construyendo en territorio

“A Dos Bandas” propone una forma de vinculación universitaria que trasciende las actividades puntuales para construir procesos sostenidos junto a las comunidades. El programa contempla visitas y estadías periódicas en territorio, además de jornadas binacionales intensivas de trabajo en Gualeguaychú y Fray Bentos.

Para la Facultad de Bromatología, la continuidad de esta experiencia permite fortalecer la cooperación con la Udelar y, al mismo tiempo, generar instancias de formación situada para estudiantes de distintas carreras, promoviendo el trabajo interdisciplinario y la construcción colectiva de conocimientos.

Las jornadas que se desarrollarán este fin de semana constituyen así una nueva instancia de un proceso que ambas universidades vienen construyendo desde 2023 y que tiene como horizonte fortalecer la cooperación binacional y el vínculo entre universidad y comunidad a través del trabajo sostenido en territorio.

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