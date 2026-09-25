Emiten alerta meteorológica por tormentas y ráfagas de viento para la región

Según destaca el informe, el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas por intensas precipitaciones en cortos periodos, ocasional granizo y ráfagas intensas. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 milímetros, pudiendo ser superados de manera puntual.
De acuerdo con la zonificación, la advertencia meteorológica podría alcanzar a los departamentos de San Salvador, Concordia, Federación, Federal, Feliciano, La Paz, Paraná, Villaguay, Nogoyá y Diamante.
Medidas de prevención y recomendaciones
Ante la vigencia de la alerta amarilla, se solicita a la comunidad extremar los cuidados y seguir las siguientes recomendaciones de seguridad:
Ante tormentas y lluvias intensas:
-Evitar salir.
-No sacar la basura.
-Limpiar desagües y sumideros.
-Alejarse de zonas inundables.
-Cortar el suministro eléctrico si ingresa agua.
En caso de vientos fuertes:
-Evitar salir.
-Retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.
-Cerrar y alejarse de puertas y ventanas.
-No refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.