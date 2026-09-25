 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Sociedad ALERTA

Emiten alerta meteorológica por tormentas y ráfagas de viento para la región

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta de nivel amarillo por posibles fenómenos meteorológicos para el domingo, en gran parte del territorio entrerriano.

25 Sep, 2026, 17:21 PM
Agregar MO en
Agregar MO en

Según destaca el informe, el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas por intensas precipitaciones en cortos periodos, ocasional granizo y ráfagas intensas. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 milímetros, pudiendo ser superados de manera puntual.

 

 

De acuerdo con la zonificación, la advertencia meteorológica podría alcanzar a los departamentos de San Salvador, Concordia, Federación, Federal, Feliciano, La Paz, Paraná, Villaguay, Nogoyá y Diamante.

 

Medidas de prevención y recomendaciones

 

Ante la vigencia de la alerta amarilla, se solicita a la comunidad extremar los cuidados y seguir las siguientes recomendaciones de seguridad:

 

Ante tormentas y lluvias intensas:

 

-Evitar salir.

 

-No sacar la basura.

 

-Limpiar desagües y sumideros.

 

-Alejarse de zonas inundables.

 

-Cortar el suministro eléctrico si ingresa agua.

 

 

 

En caso de vientos fuertes:

 

-Evitar salir.

 

-Retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.

 

-Cerrar y alejarse de puertas y ventanas.

 

-No refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.

Temas

ALERTA

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Sociedad

Te puede interesar

Teclas de acceso