El 9 de noviembre será feriado nacional por la visita del Papa León XIV

En tanto, indicaron que evalúan si también habrá feriado el 10 y 11 de noviembre pero solo limitado a la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y la Provincia.

Así lo confirmó el Ministerio de Seguridad en un comunicado tras una reunión en la que participaron autoridades nacionales y de la Iglesia argentina, luego de que este lunes se confirmara la agenda del Santo Padre en la Argentina.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezó en la sede del Ministerio de Seguridad el encuentro para avanzar en la organización de la visita de León XIV.

La decisión de decretar feriado nacional el 9 de noviembre se debe a, indicaron, "la voluntad del presidente Javier Milei de que sea feriado nacional en ocasión de la santa misa frente al Monumento a los Españoles, en la Ciudad de Buenos Aires".

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