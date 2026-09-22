Presentan propuesta de aumento del 7% a docentes. Agmer responderá el lunes

La oferta actualiza de manera mensual la base de cálculo de los haberes e incrementa el porcentaje presentado la semana pasada.

La propuesta oficial establece un esquema de aumentos escalonados de carácter remunerativo, distribuidos de la siguiente manera: incremento del 3,5 por ciento con los haberes del mes de septiembre, del 1,5 por ciento con los haberes del noviembre y del 2 por ciento con los haberes de diciembre.

Al ser sumas remunerativas, el aumento impactará de forma directa en el próximo aguinaldo de los trabajadores de la educación, destacó el gobierno.

Además, la suma formalizada es más del doble de lo ofrecido la semana anterior, lo que demuestra la voluntad de diálogo y el máximo esfuerzo financiero del Estado para dar respuesta al reclamo sindical.

Asimismo, se remarcó que este acuerdo aporta previsibilidad salarial hasta fin de año, garantizando un sendero de recomposición frente al costo de vida y asegurando la continuidad del ciclo lectivo.

De la reunión participaron los miembros paritarios del CGE y los representantes de la Asociación del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), del Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) y de la Unión Docentes Argentinos (UDA).

Respuesta de AGMER

Tras un nuevo ofrecimiento, los gremios docentes volvieron a declararlo insuficiente, pero darán la respuestas definitiva el próximo lunes a las 11 en una nueva reunión con el Ejecutivo provincial.

En ese sentido, el Secretario General de Agmer, Abel Antivero, detalló: “Pedimos la habilitación para hacer asambleas previo al Congreso programado para el viernes. La idea de bajar a las bases se debe a que necesitamos saber el verdadero pulso de que cómo la están pasando los trabajadores en las escuelas y a partir de ahí hacer un análisis pleno”.

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