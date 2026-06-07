Prefectura Naval Argentina intervino en una presunta maniobra de explotación laboral

En el marco de una investigación vinculada a presuntos hechos de explotación laboral, la Prefectura Naval Argentina concretó un importante operativo judicial que permitió avanzar en el esclarecimiento de una causa federal.

La investigación permitió reunir elementos probatorios que derivaron en la ejecución de allanamientos simultáneos ordenados por el Juzgado Federal de Gualeguaychú, a cargo del Dr. Hernán S. Viri, en el marco de una causa vinculada a presuntos hechos de trata de personas con fines de explotación laboral.

La actuación coordinada entre la Fiscalía Federal de Gualeguaychú, a cargo del Dr. Pedro Rebollo, el Juzgado Federal de Gualeguaychú y la Prefectura Naval Argentina demostró la eficacia del trabajo interinstitucional para abordar investigaciones de alta sensibilidad social y complejidad operativa. En este sentido, resultó fundamental la labor desarrollada por el organismo especializado en Trata de Personas de la Prefectura y por la División Investigaciones de Prefectura Paranacito.

Durante los allanamientos se procedió al secuestro de diversos elementos de interés para la investigación, entre ellos armas de fuego, chalecos tácticos y otros efectos que serán sometidos a pericias, fortaleciendo el cuadro probatorio reunido por los investigadores.

Cabe destacar también la participación del Consejo Provincial de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de Trata y Tráfico de Personas de la Provincia de Entre Ríos, cuyos profesionales brindaron acompañamiento, asistencia y contención a las personas alcanzadas por las medidas judiciales.

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