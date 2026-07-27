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Abrió la convocatoria para el programa “Entre Ríos emprende joven”

La línea está destinada a emprendimientos vinculados a la horticultura, citricultura y apicultura. La convocatoria es para personas de entre 18 y 40 años con domicilio en la provincia.

27 Jul, 2026, 18:28 PM
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La Secretaría de Comercio, Minería y Desarrollo Emprendedor informa la apertura de la convocatoria del programa Entre Ríos Emprende Joven, una iniciativa orientada a fortalecer el entramado productivo provincial mediante el acompañamiento financiero a proyectos emprendedores con potencial de crecimiento.

 

La convocatoria está dirigida a emprendimientos vinculados a la horticultura, la citricultura y la apicultura, sectores estratégicos por su capacidad de generar valor agregado, empleo y desarrollo territorial en distintas regiones de la provincia.

 

Asimismo, la línea reconoce el potencial de articulación de estas actividades con otros sectores como la gastronomía y el turismo, promoviendo el desarrollo de productos con identidad local, nuevas oportunidades de comercialización, diversificación de ingresos y fortalecimiento de las economías regionales.

 

La iniciativa tiene como objetivo promover el desarrollo, la consolidación y la expansión de unidades productivas, priorizando aquellos proyectos que ya se encuentran en marcha y requieren asistencia financiera para mejorar su escala, profesionalización y acceso a nuevos mercados.

 

En este sentido, el programa contempla no solo el financiamiento de actividades de producción primaria, sino también de emprendimientos que incorporen procesos de transformación, industrialización o agregado de valor a partir de materias primas provenientes de estas cadenas productivas.

 

Los proyectos seleccionados podrán acceder a un financiamiento de hasta 3.000.000 pesos por proyecto, con un plazo de devolución de hasta 24 meses y una tasa de interés del 0 por ciento, destinado a inversiones productivas.

 

La convocatoria está dirigida a personas físicas de entre 18 y 40 años, y a empresas con una antigüedad no mayor a siete años desde su constitución, con domicilio en la provincia de Entre Ríos. Además, quienes se postulen deberán contar con inscripción vigente ante ARCA y ATER.

 

Desde la Secretaría se invita a productores y emprendedores que cumplan con estas condiciones a presentar sus proyectos, con el objetivo de seguir impulsando nuevas oportunidades de crecimiento, innovación y desarrollo productivo en la provincia.

 

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