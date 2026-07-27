“Lo único que quiero es dejar mi legado en el fútbol”, dijo Lisandro Martínez

En el marco del multitudinario recibimiento que colmó la Costanera de la ciudad, Lisandro Martínez tomó el micrófono para dirigirse cara a cara a las miles de personas que se acercaron a homenajearlo. Con la humildad que lo caracteriza, el central entrerriano agradeció el afecto popular, reflexionó sobre su carrera, dejó un inspirador mensaje a los niños y no dejó afuera las anécdotas con Lionel Messi.

Visiblemente conmovido por el despliegue de su gente, “Licha” abrió su discurso remarcando la importancia del acompañamiento familiar y de la fortaleza mental en el alto rendimiento: “Gracias a todos por tomarse este tiempo de venir acá. Para mí es un orgullo enorme representar a mi ciudad. Desde que empecé a jugar acá en 2021 fuimos campeones; ahora lamentablemente no lo pudimos conseguir de nuevo, pero creo que logramos muchas cosas. Lo que me destacó en su momento fue mi mentalidad y tener a mi familia al lado. Hoy lo único que quiero es dejar mi legado en el fútbol”.

Al ver a cientos de chicos vistiendo camisetas albicelestes entre el público, el defensor envió unas palabras directamente dirigidas a los deportistas del futuro: “Veo a muchos chicos acá que seguramente sueñan con jugar al fútbol. Crean en sí mismos, luchen y no se den por vencidos. Obviamente va a haber piedras de por medio y gente que los tire para atrás, pero con la ayuda de la familia, los amigos y la gente cercana, los sueños se pueden cumplir”.

La admiración por Messi y las feroces partidas de truco

Consultado sobre lo que significa compartir vestuario con el capitán de la Selección Argentina, Lisandro no ahorró elogios hacia el astro rosarino, destacando su lado más humano más allá de sus logros en el campo de juego.

El mejor de la historia: “Tiene una sencillez que lo caracteriza y que te hace quererlo más allá de todo lo que es. Para mí no es solo el mejor del fútbol, sino de todos los deportes”.

El vínculo diario: “Hemos creado un lindo vínculo a través de jugar al truco, compartir mates y charlas”. ¿Se lo deja ganar por ser el capitán?: “Ni chance. La verdad es que yo quiero ganarle, pero es increíble: le gana a todo, no pierde a nada”, remató entre risas provocando la ovación de todo el público presente, publicó Ahora. (APFDigital)