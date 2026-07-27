Las vacaciones en Buenos Aires no revierten la mala temporada turística de invierno en Entre Ríos

El presidente de la Cámara Entrerriana de Turismo, Juan Acedo, afirmó que la provincia registró un promedio de apenas el 30% de ocupación durante las dos primeras semanas del receso y solo logró un leve repunte con la llegada de turistas provenientes de la provincia y la Ciudad de Buenos Aires.

El dirigente sostuvo que las expectativas estaban puestas en el inicio de las vacaciones del principal mercado emisor del país, aunque el movimiento turístico no alcanzó para revertir la situación que atraviesa la actividad.

"Las dos primeras semanas tuvimos un valor de ocupación bastante bajo, por debajo de lo que necesitamos. Las expectativas estaban puestas a partir del lunes 20, cuando comenzaron las vacaciones en Gran Buenos Aires y Capital Federal, pero el aumento fue muy leve", explicó.

Pocas excepciones

Según detalló Acedo, la ocupación promedio fue del 30% durante gran parte del receso invernal y apenas superó el 35% en la última semana, con excepciones puntuales. Uno de esos casos fue San José, donde la Fiesta Nacional de la Colonización permitió alcanzar niveles de ocupación casi plenos el fin de semana.

"Algunos destinos con complejos termales estuvieron por encima de la media, pero la realidad de la provincia no es la misma y la situación del sector sigue siendo bastante complicada", sostuvo.

Acedo aseguró que el principal problema continúa siendo la pérdida del poder adquisitivo de las familias. "El turista hoy está viendo que el bolsillo no le alcanza para tomarse varios días de vacaciones", afirmó.

Pocos días…y con cocina

Según explicó, esa situación económica modificó los hábitos de consumo. Las estadías son más cortas, predominan las escapadas de pocos días y creció la demanda de alojamientos con cocina para reducir gastos en gastronomía.

"Estamos trabajando con precios de febrero y, en algunos casos, incluso por debajo de esas tarifas. Hay establecimientos que prácticamente trabajan a pérdida", advirtió.

El dirigente también manifestó inquietud por la posibilidad de nuevas crecientes, asociadas al fenómeno de El Niño.

Aunque aclaró que las ciudades costeras están preparadas para responder a ese tipo de situaciones, pidió evitar generar alarma antes de que existan pronósticos concretos. "Contra el clima no podemos hacer nada. Hay que seguir trabajando en la prevención y esperar cómo evoluciona la situación", expresó.

Fuente: El Once.