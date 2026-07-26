Entre Ríos participó del acto inaugural de la Exposición Rural 2026

La provincia de Entre Ríos estuvo presente en la jornada inaugural institucional de la 138° Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional. En representación del gobernador Rogelio Frigerio, la vicegobernadora Alicia Aluani participó de la ceremonia oficial realizada este domingo en el predio ferial de Palermo de la Sociedad Rural Argentina (SRA).

El acto comenzó antes del mediodía con el ingreso del Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín. Luego de la entonación del Himno Nacional Argentino a cargo de la Fanfarria Alto Perú, se proyectó un video institucional en conmemoración de los 160 años de la SRA.

Durante la ceremonia, brindó sus palabras el presidente de la SRA, Nicolás Pino, quien repasó las acciones del sector productivo y planteó las expectativas de la entidad.

Seguidamente, el presidente de la Nación, Javier Milei habló ante los productores y dirigentes del sector sobre las medidas adoptadas por su gestión y ratificó el rumbo económico de su gobierno.

Además, destacó el crecimiento de las exportaciones de carne vacuna y señaló que el desarrollo de los sectores energético y minero será la clave para financiar la posterior eliminación de las retenciones al campo.

El jefe de Estado estuvo acompañado por el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Diego Santilli; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, entre otras autoridades.

Tras los discursos oficiales, se realizó el tradicional desfile de los ejemplares campeones de distintas razas, maquinaria agrícola y delegaciones tradicionalistas.

Entre Ríos presente

Al finalizar el recorrido por la Expo Rural, la vicegobernadora Alicia Aluani destacó la importancia de la participación entrerriana en uno de los eventos más representativos del sector agropecuario.

"Entre Ríos tiene una profunda identidad productiva y el campo es uno de los grandes motores de nuestro desarrollo. Estar presentes en esta exposición es acompañar a nuestros productores, cabañeros y emprendedores, que con esfuerzo y trabajo representan de la mejor manera a nuestra provincia", subrayó Aluani.

Asimismo, remarcó el compromiso del gobierno provincial con el fortalecimiento del sector. "Desde la gestión que encabeza el gobernador Rogelio Frigerio trabajamos para generar mejores condiciones para producir, invertir y crecer", afirmó Aluani tras añadir: "Creemos en el diálogo permanente con todos los actores del campo y en la necesidad de impulsar políticas que favorezcan la producción y el desarrollo de las economías regionales".

Por último, la vicegobernadora señaló: "La Exposición Rural es una oportunidad para mostrar el potencial de Entre Ríos, fortalecer vínculos y seguir promoviendo el enorme valor agregado que genera nuestra producción". Y agregó: "Nos llena de orgullo ver a nuestros expositores representando a la provincia con tanta calidad y compromiso".

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