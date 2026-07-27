Por la reforma previsional, Agmer realizará un paro con movilización este miércoles

Agmer realizará un paro con movilización este miércoles en Entre Ríos en rechazo al proyecto de reforma previsional que será tratado para su sanción definitiva en la Legislatura provincial. La medida de fuerza incluirá una marcha que comenzará a las 9.30 frente a la Caja de Jubilaciones y concluirá en las inmediaciones de la Casa de Gobierno.

La convocatoria fue realizada por la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) y contará con el acompañamiento de las organizaciones que integran la Multisectorial en Defensa de la Caja de Jubilaciones, que vienen manifestando su rechazo a la iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo.

La protesta se desarrollará en una jornada clave para el futuro del proyecto, que ya obtuvo media sanción en el Senado y quedó a un paso de convertirse en ley.

Cuestionamientos al proyecto

Desde el sindicato docente reiteraron sus críticas al contenido de la reforma, especialmente en lo referido al cálculo de los futuros haberes jubilatorios. Según sostienen, la iniciativa implicaría una reducción para quienes se jubilen bajo el nuevo régimen.

La secretaria adjunta de Agmer, Lía Fimpel, había expresado que durante el tratamiento legislativo "faltó tiempo para explicar o responder, para poder ser interpelados. Había cosas para decir y, en un punto, no se permitió. Entendemos que no hay aportes al proyecto, pero sí hay modificaciones que deben discutirse".

Además, remarcó que "el proyecto no puede salir como está. Dimos los argumentos, seguimos sosteniendo que el proyecto afecta", al advertir que, según las simulaciones realizadas por el gremio, "se pierde el 82% móvil".

Fuente: elonce.com

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