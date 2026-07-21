En Entre Ríos, el 75% usó el aguinaldo para pagar deudas o consumos corrientes

Un estudio sobre el aguinaldo en Entre Ríos, revela que en esta oportunidad, el 75,6% lo uso para pagar deudas y hacer consumos corrientes.

El trabajo del Centro de Investigación Social y Política de Entre Ríos, de la CTA Entre Ríos, indica que “este ingreso extraordinario dejó de representar una oportunidad para mejorar la calidad de vida y pasó a convertirse, para la mayoría de los trabajadores entrerrianos, en una herramienta para sobrevivir”.

El estudio se realizó sobre ciudadanos mayores de 18 años, con y sin empleo, con actividad en el sector público y privado.

El informe señala que la mayoría de los trabajadores que perciben el aguinaldo lo destinaron o pensaban destinarlo a pagar o saldar deudas, con un fuerte cambio en el comportamiento de consumo respecto de la finalidad para la que se lo utilizaba. Mientras que ahora se emplea para cancelar pasivos o sostener consumos en general, antes se utilizaba principalmente como ahorro o inversión, para vacacionar o realizar actividades de ocio y para adquirir bienes.

Mientras que en el sector público el sueldo anual complementario tiene un amplio alcance, en el sector privado 1 de cada 3 trabajadores no lo percibe. Este dato da dimensión de la presencia de relaciones laborales informales y precarias en la esfera privada, concordante con lo que las estadísticas de empleo reflejan a nivel nacional.

Otro de los elementos que se puede ver en este estudio es la presencia del aguinaldo según grupo etario: menos de la mitad de los menores de 30 años con empleo lo cobran. Asimismo, además de otros aspectos sobre el empleo que se desprenden del relevamiento, también vale la pena destacar la percepción respecto de la situación económica de los encuestados: el 65,7 % de los participantes dijo estar peor que un año atrás y solo el 12,4 % afirmó estar mejor.

Caída de las ventas

Estos resultados, además de proporcionar una mirada adicional a los numerosos trabajos que reflejan la crisis que atraviesan los trabajadores, ofrecen cierta trazabilidad de la que es probablemente la principal causa de la complicada situación de comercios, pymes y empresas: la caída de las ventas. Los salarios que hoy se drenan por la canaleta del endeudamiento y los intereses, los aguinaldos que fluyen hacia ese mismo destino, son los clientes que les faltan a los comercios y las empresas.

Los aguinaldos que se destinan a pagar deudas representan entrerrianos que no viajan, que no compran, que no adquieren electrodomésticos, que no pueden encarar arreglos en sus casas y que no ahorran para invertir. Lo que históricamente funcionó como un ingreso extraordinario destinado al descanso, la inversión o la mejora del bienestar familiar hoy aparece absorbido por la necesidad de cancelar deudas y sostener gastos corrientes.

El relevamiento de este estudio determinó que el 55,2% de los que lo perciben lo utilizaron para afrontar deudas. Por otro lado, el 21,3% dijo utilizarlo para consumo en general; el 15,3% lo destinó a ahorro y/o inversión; 3,8% dijo utilizarlo para vacaciones y/o recreación y el 3,8% restante lo utilizó para adquirir bienes.

De esta manera, el 76,5% utilizó el aguinaldo para pagar deudas o para consumo en general, lo que se podría interpretar como un destino de "supervivencia".

Al consultar si el destino del aguinaldo cambió respecto de años anteriores, el 76,1% respondió que sí, mientras que solo el 23,8% manifestó mantener el mismo uso.

Respecto de los destinos habituales que tenía el aguinaldo en años anteriores, predominaban las vacaciones o recreación, el ahorro o inversión, el consumo en general y la adquisición de bienes, mientras que pagar o saldar deudas ocupaba un lugar claramente secundario.

Informe completo: https://www.cisper.com.ar/post/aguinaldos-empenados