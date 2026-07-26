Gualeguaychú dejó su marca de turismo, sabor y carnaval en la Rural

Gualeguaychú participó en una nueva edición de la Exposición Rural de Palermo, integrando el espacio de promoción de la provincia de Entre Ríos. Del viernes 24 al domingo 26 de julio, la delegación local presentó la oferta turística y cultural de la ciudad en uno de los eventos de mayor convocatoria nacional que se desarrollan durante las vacaciones de invierno.

La Fiesta Nacional del Carnaval del País tuvo un lugar central en las intervenciones dentro del predio este domingo. Una delegación integrada por más de 30 artistas presentó el despliegue de ritmo, música y baile, con batucada en vivo y la presencia de la reina de la última edición, Mary Ann Morrison adelantando la edición 2027 que comenzará el 9 de enero.

En el aspecto gastronómico, el público presente degustó producciones locales, entre las que se incluyeron alfajores artesanales, una picada con embutidos y chacinados de la zona, y variedades vitivinícolas pertenecientes a los viñedos que integran el Camino del Vino. A su vez, el equipo de promoción brindó información sobre los atractivos naturales, termas y las opciones de alojamiento para planificar visitas en cualquier época del año.

"Participar de la Expo Rural representa una gran oportunidad para mostrar la ciudad y nuestra oferta en uno de los eventos más importantes del país. La cantidad de visitantes que recibe durante las vacaciones de invierno hace que este tipo de acciones tenga un valor especial. Estamos muy satisfechos de poder desarrollar estas instancias de promoción, que nos permiten dar a conocer los principales atractivos de la ciudad y acercar la Fiesta Nacional del Carnaval del País a miles de personas que visitan la muestra” expresó durante el evento, el director de Gestión Turística, Adrián Romero.

La agenda en el stand se completó con juegos interactivos, entrega de folletería informativa y sorteos de productos oficiales, cerrando una acción orientada a sostener la presencia de Gualeguaychú en los principales puntos de difusión del país.

Temas PROMOCIÓN