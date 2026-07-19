Entre Ríos exhibe en la Expo Rural su identidad turística, productiva y cultural

Entre Ríos transita la primera etapa de su participación institucional en la 138ª Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional que se extenderá hasta el domingo 26 de julio de 2026 en el predio ferial de Palermo. Con el inicio del receso escolar en la provincia y en la Ciudad de Buenos Aires, la presencia en la muestra de carácter nacional cobra un valor estratégico para acercar la oferta entrerriana al principal público emisor de visitantes del país.

Durante estos primeros días de la feria, las y los representantes técnicos de las microrregiones denominadas Salto Grande, Tierra de Palmares, Lomadas y Humedales, y Pueblos y Aldeas del Sur mantienen contacto directo con miles de personas, difundiendo las propuestas integrales de naturaleza, complejos termales, gastronomía regional, cultura local, enoturismo y experiencias para disfrutar en familia.

En representación de la localidad de Villa Elisa, Fernando Graziani destacó que la exposición permite dialogar tanto con quienes ya conocen la provincia como con las y los potenciales visitantes de la zona metropolitana. Graziani señaló que la coincidencia con el comienzo de las vacaciones bonaerenses convierte a la Rural en un escenario ideal para impulsar las decisiones de viaje, remarcando asimismo que la región de Tierra de Palmares ofrece más de 120 atractivos turísticos distribuidos en un radio de 40 kilómetros, entre los que se destacan almacenes de campo, bodegas boutique, museos históricos y paseos naturales.

Por su parte, la subsecretaria de turismo de Concordia, Belén Schauvinhold, valoró la participación del destino por primera vez en este evento agroindustrial como una oportunidad central para ampliar su posicionamiento, dando a conocer una oferta que integra el parque San Carlos y el Castillo, el Naranjal de Pereda, el senderismo guiado y las visitas técnicas al Complejo Hidroeléctrico de Salto Grande.

La propuesta entrerriana en la Expo Rural pone en valor de forma simultánea el trabajo comercial de 24 productores y emprendedores provenientes de distintos puntos del territorio provincial. En el puesto institucional, el público puede conocer y adquirir artesanías en cuchillería, mates, artículos de marroquinería, velas y alimentos con identidad litoraleña, entre los que se destacan la yerba mate, mieles orgánicas, productos derivados del nuez pecán y alfajores artesanales que reflejan la calidad y la diversidad de la matriz productiva regional.

La programación en Buenos Aires se completa con una agenda artística que acerca expresiones musicales tradicionales al escenario principal, donde ya se presentaron los embajadores del Carnaval de Concordia, el cantautor Nahuel Borra y el músico Gerardo Farías, propuestas que acompañan la promoción turística y fortalecen la imagen del destino entrerriano.

Secretaría de Comunicación y Prensa del Gobierno de Entre Ríos

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