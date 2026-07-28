En San José ya recorren las viviendas cercanas al río y preparan a familias por eventuales evacuaciones

La Municipalidad de San José puso en marcha un amplio operativo de prevención y planificación con el objetivo de estar preparada ante los posibles impactos del fenómeno de El Niño.

Como primera medida, equipos municipales comenzaron un relevamiento en los sectores ubicados dentro de la cota de riesgo hídrico. El trabajo consiste en recorrer las viviendas, dialogar con las familias y relevar información que permita organizar con anticipación una eventual evacuación o autoevacuación, garantizando una respuesta rápida y ordenada si las condiciones así lo requieren.

Hasta el momento, se han encuestado alrededor de 20 familias, conformando un registro actualizado que será fundamental para la coordinación de las acciones de emergencia.

En el marco del plan de contingencia, la Secretaría de Salud y Bienestar Social ya trabaja en el acondicionamiento de los espacios destinados a recibir a posibles personas evacuadas. El Predio Multieventos será el principal centro de asistencia, donde se dispondrán sectores específicos tanto para el alojamiento de las familias afectadas como para el resguardo de muebles y demás pertenencias, brindando las condiciones necesarias para afrontar una eventual emergencia.

En paralelo, el Municipio convocó esta semana a una reunión de la Junta Municipal de Defensa Civil, con la participación de todas las instituciones y organismos involucrados en la atención de este tipo de contingencias. Durante el encuentro se analizaron los distintos escenarios posibles, se repasaron los protocolos de actuación y se coordinaron las acciones que cada organismo llevará adelante en caso de ser necesario.

(APFDigital)