Agmer anunció paro y movilización para este miércoles 29

“Más de diez semanas llevan nuestras medidas de fuerza, en las que reclamamos a las y los legisladores que escuchen nuestro reclamo, que no hagan oídos sordos al contundente NO con el que la docencia se expresa para negarse a la reforma de nuestra Ley Previsional”, señalaron mediante un comunicado oficial.

Asimismo, desde AGMER extendieron el reclamo a los legisladores, y aseguran que perjudicará la jubilación de los trabajadores entrerrianos. “Que no hagan oídos sordos al contundente NO con el que la docencia se expresa para negarse a la reforma de nuestra Ley Previsional”, pidieron.

El texto completo:

Este miércoles, mientras las y los diputados sesionen definiendo el futuro de nuestra Ley Previsional, estaremos en las calles diciendo NO a la reforma; NO a la quita de derechos; NO al saqueo. Porque no pueden definir a espaldas del pueblo trabajador: todos y todas convocados a concentrar y marchar a Casa de Gobierno.

Más de diez semanas llevan nuestras medidas de fuerza, en las que reclamamos a las y los legisladores que escuchen nuestro reclamo, que no hagan oídos sordos al contundente NO con el que la docencia se expresa para negarse a la reforma de nuestra Ley Previsional.

Este miércoles, luego de que el senado le diera media sanción en forma más que exprés a algo que definirá el presente y el futuro de todas y todos los entrerrianos, las y los diputados de nuestra provincia, emulando también la velocidad de los anteriores, votarán una reforma que nadie pidió y a la que la docencia y el pueblo trabajador se niega rotundamente.

Por eso convocamos a concentrar el próximo miércoles a las 9:30 hs. de la mañana en la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia (Corrientes y Andrés Pazos) y marchar a Casa de Gobierno, donde permaneceremos durante la sesión de Diputados.