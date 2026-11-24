En el Aserradero Fracalossi de la ciudad de Concordia, el gobernador encabezó el acto de incineración de 260 kilos de clorhidrato de cocaína de máxima pureza, decomisados en recientes procedimientos policiales. La actividad contó también con la presencia del ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia; la jueza federal de Primera Instancia de Concordia, Analía Ramponi; y el jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio González. El procedimiento se realizó en cumplimiento del artículo 30 de la ley 23.737 de Estupefacientes.

Trabajo conjunto

Frigerio resaltó la magnitud económica y operativa del secuestro de la sustancia. "Estamos hablando de droga de gran valor, en Europa equivale a 10 millones de euros; esa es la magnitud del decomiso". El mandatario remarcó la tarea preventiva en las rutas y felicitó el desempeño de las fuerzas provinciales y el fuero federal. "Felicitar a la Policía de Entre Ríos, y también el trabajo conjunto que tenemos con la justicia federal, sobre todo con la jueza federal de Concordia, con la que venimos trabajando muy bien en equipo", remarcó.

Asimismo, subrayó el impacto de la estrategia de seguridad al señalar que "hay récord de decomiso de droga, es histórico en estos tres años y creo que es por el compromiso de nuestra policía y el trabajo en conjunto que tenemos con la justicia federal".

Cumplimiento de la ley

Por su parte, Roncaglia, detalló el procedimiento realizado en el paso conocido como Puente de Hierro -en la ruta provincial 28-, donde tras una persecución coordinada con la Departamental Feliciano se interceptó el vehículo implicado y se detuvo a los responsables con la droga acondicionada en bolsos.

El ministro enfatizó la importancia de la incineración, "dando cumplimiento, por orden de la jueza, al artículo 30 de la ley de Drogas, para que ustedes lo puedan ver y que no quede en ese mito urbano de qué pasa con las drogas. Se la destruye, se la incinera". Reafirmó luego el compromiso del Ejecutivo provincial "con la sociedad entrerriana, de que las drogas no lleguen a nuestros jóvenes, que no destruyan las familias, que no se transformen en lo que es hoy un gran flagelo químico".

Auxiliares de la justicia

A su turno, la jueza federal de Concordia, Analía Ramponi, destacó especialmente el trabajo técnico realizado por los efectivos policiales en la causa, no solo en cuanto a la tarea preventiva, "sino también como auxiliares de justicia. Realizaron todo el peritaje químico del estupefaciente, las muestras, contramuestras, y la extracción de la información de los celulares secuestrados". En cuanto a lo procesal, precisó que hay tres detenidos procesados y confirmados por la Cámara Federal de Paraná.

También presenciaron el acto el diputado provincial Marcelo López y la diputada provincial Carola Elisa Laner.

Secretaría de Comunicación y Prensa del Gobierno de Entre Ríos