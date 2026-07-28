Se realizará un encuentro organizado por la UNER para hablar del cannabis

Este segundo encuentro con modalidad híbrida (asistencia presencial y virtual), abierto a todo público con pre inscripción para la entrega de certificados de asistencia, va a recorrer la disputa por las narrativas: quiénes hablan del cannabis, con qué autoridad lo hacen y cómo se construye socialmente a las personas usuarias, el eje a cargo de la Dra. Brígida Renoldi (CONICET/UNaM) va a tomar los aportes del marco histórico-antropológico; la distinción entre sustancias lícitas e ilícitas no responde a criterios químicos sino a decisiones morales e históricas, y la criminalización de las drogas se edificó ligando las sustancias a categorías de raza y de clase. Desde ese anclaje, el Abog. Andrés Bacigalupo presentará cómo el discurso jurídico-penal construye al usuario como figura peligrosa, mientras que el Dr. Maximiliano Gutiérrez lo hará desde la biomedicina, y Guillermina Ferraris desde la perspectiva del activismo y la sociedad civil.

La charla busca mostrar que estas voces no hablan sobre un objeto neutral llamado "cannabis", sino que cada una construye diversos sentidos sobre quiénes son las personas usuarias y qué legitimidades se les otorga. La moderación del encuentro para articular estas lecturas, estará a cargo de Tabaré Echeverría, Tec en Comunicación Social, integrante del Programa UNER Cannabis y Editor de Revista Mate.

La actividad forma parte del ciclo Cannabis: ciencia, sociedad y derechos, una iniciativa del Programa UNER Cannabis que recorre distintas facultades de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Esta charla, organizada junto a la cátedra de Antropología de la Facultad de Ciencias de la Educación.

Presentaciones de los disertantes

Brígida Renoldi

Doctora en Antropología Cultural (UFRJ), Investigadora Independiente del CONICET en el IESyH (CONICET/UNaM) y docente del Programa de Posgrado en Antropología Social de la UNaM. Estudia políticas de drogas, ilegalismos y el trabajo policial y judicial sobre casos de comercio y transporte de drogas en la frontera. Autora de Narcotráfico y justicia en Argentina: la autoridad de lo escrito en el juicio oral (2008) y Carne de carátula (2013).

Andrés Bacigalupo

Abogado. Especialista en Defensa y Garantías Constitucionales. Director del libro “Aportes jurídicos y sociales sobre cannabis”. Coordinador de redacción Ley Provincial N.o 10.894: "Régimen de accesibilidad al cannabis medicinal, terapéutico y/o paliativo del dolor en Entre Ríos". Columnista legal en Revista Mate.

Guillermina Ferraris

Guillermina Ferraris. Técnica en Comunicación Social. Presidenta de Efecto Séquito Asoc. Civil. Co-directora del Relevamiento Intersectorial y Participativo del Cannabis para la salud en Entre Ríos (2025). Integrante de la asociación de Reducción de Daños Argentina. Periodista y creadora de contenidos sobre drogas.

Maximiliano Gutiérrez

Médico especialista en medicina interna. Concurrente de Medicina nuclear en "Centro de Medicina Nuclear" de Clínica Modelo. Médico de planta del servicio de clínica médica del Hospital De La Baxada. Paraná.Director médico de Efecto Séquito Asociación Civil.

Datos de la actividad

● Fecha: Jueves 13 de agosto de 2026.

● Link de pre-incsripción: https://forms.gle/qCHTn6GnnzchXznH9

● Lugar: Auditorio Rodolfo Walsh, Facultad de Ciencias de la Educación (Buenos

Aires 389, Paraná, Entre Ríos).

● Modalidad: Híbrida (presencial y transmisión virtual).

● Organizan: Programa UNER Cannabis y Cátedra de Antropología (FCEDU-UNER).

● Contacto: [email protected]

Contactos para prensa:

Tabare Echeverria 3455 23-2971

Mail: [email protected]

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