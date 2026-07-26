Desde agosto habrá aumentos bimestrales en las tarifas de gas

La secretaría de Energía oficializó un cambio en el mecanismo que determina parte de las tarifas de gas que pagan los usuarios residenciales. A partir de los cuadros tarifarios de agosto de 2026, las diferencias entre el precio estimado del gas y el valor efectivamente abonado a los productores se actualizarán cada dos meses, en lugar de hacerlo de manera estacional.

La modificación fue establecida mediante la Resolución 167/2026 y apunta a reducir el impacto de los ajustes sobre las facturas, evitando fuertes variaciones en determinados momentos del año.

Qué cambia con el nuevo esquema

El cambio alcanza al mecanismo conocido como Diferencia Diaria Acumulada (DDA), utilizado para compensar la diferencia entre el precio del gas estimado al comienzo de cada período y el valor real pagado por las distribuidoras a los productores en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST).

Hasta ahora, esas diferencias se acumulaban durante varios meses y se trasladaban a las boletas con una periodicidad estacional, es decir, dos veces al año.

Con el nuevo sistema, la actualización será bimestral, lo que permitirá distribuir esas variaciones en ajustes más pequeños y frecuentes.

Por qué el Gobierno modificó el sistema

Según explicó la secretaría de Energía, el esquema vigente generaba un "doble efecto estacional", especialmente durante el invierno.

En esa época del año, las distribuidoras enfrentan un mayor consumo de gas y, al mismo tiempo, pagan precios más elevados por el suministro, acumulando diferencias que luego se reflejaban de manera más marcada en las facturas de los usuarios.

Con el nuevo mecanismo, esas diferencias se trasladarán con mayor frecuencia, reduciendo la volatilidad de cada ajuste y evitando incrementos concentrados.

Fuente: (APFDigital)

Temas AUMENTOS