Por incumplir la cuota alimentaria, prohíben tocar en bares a un músico de Paraná

Entre ellas figuran el caso de un músico que no podrá realizar presentaciones hasta restricciones financieras para quienes incumplan con sus obligaciones.

La abogada Carolina Harrington, informó que la Justicia dispuso que un músico que integra distintas bandas no pueda ingresar a los establecimientos donde desarrolla esa actividad hasta tanto regularice su situación. Esta persona no podrá tocar en bares y centros culturales de Paraná hasta cumpla con el pago de la cuota alimentaria.

La abogada destacó una serie de fallos recientes que incorporan sanciones poco habituales frente a los reiterados incumplimientos de los deudores alimentarios.

La especialista remarcó que el objetivo de estas decisiones judiciales no es únicamente fijar un monto de cuota alimentaria, sino asegurar que el pago se realice en tiempo y forma.

La letrada recordó que la creatividad judicial viene creciendo en este tipo de procesos para asegurar el cumplimiento efectivo de las obligaciones alimentarias.

Fuente: El Once.