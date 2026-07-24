Crecieron los viajes en “autos compartidos”, pero advierten que el usuario asume todo el riesgo

El secretario de Transporte de la Provincia de Entre Ríos, Aníbal Steren, se refirió en declaraciones a RADIO MÁXIMA al fuerte incremento de los "autos compartidos" y servicios de transporte informal para viajes interurbanos, y advirtió sobre las consecuencias legales y de seguridad que esto implica para los pasajeros.

El funcionario señaló que la irrupción de nuevas alternativas digitales y viajes directos alteró profundamente el mercado de movilidad tradicional.

“Los usuarios se han encontrado con un montón de alternativas, como los servicios por redes digitales de Uber, los viajes directos a Buenos Aires que hicieron que se deje de usar el transporte de pasajeros formal, hay mucha informalidad que por ahí hasta que no sucede un accidente, recién ahí nos damos cuenta de que el seguro no cubre a los pasajeros. A la hora de pagar, los seguros miran toda la letra chica…”

En la misma línea, remarcó que "el usuario asume el riesgo, es como tomar un moto Uber que no está regulado todavía en la provincia", y enfatizó: “Lo que siempre recomendamos desde la Secretaría de Transporte es que se trabaje de manera formalizada”.

Controles y requisitos vehiculares

Steren aclaró que, aunque existe libertad laboral en términos de tarifas y rutas, la actividad exige habilitaciones formales. Si bien hay libertad de trabajo en cuanto a tarifas y en cuanto a rutas, el transporte debe estar inscripto, con el alta como transporte provincial o nacional”.

Asimismo, el funcionario advirtió sobre las diferencias en las exigencias de seguridad mecánica entre un vehículo particular y uno comercial: “En Entre Ríos, los particulares están exentos de la Verificación Técnica Vehicular, pero no así los que trabajan a nivel comercial con carga o pasajeros. El que lleva pasajeros está obligado a circular con la garantía de que han sido revisados los frenos, amortiguadores, chasis, luces… para continuar, la antigüedad de los coches, uno no puede circular con un colectivo con más de 20 años para transportar personas”.

Frente al ahorro económico o de tiempo que promueven estas opciones informales, cuestionó: “Cuando circulás en un vehículo no habilitado, ¿cuánto podés ahorrar, un 10 por ciento? ¿cuánto tiempo podés ahorrar, media hora?”.

Impacto en el sector y jurisdicciones

El impacto económico sobre las empresas de colectivos de línea ha sido drástico en los últimos años. Según detalló el titular de la cartera, "las empresas de transporte de colectivos, desde la pandemia en adelante, han bajado cerca de un 40 por ciento la cantidad de pasajeros. De 100, a lo mejor 40 han encontrado otra forma de movilidad". Ante este escenario, apeló a la responsabilidad de los pasajeros: “Pero ya que pagan un boleto o un pasaje, exijan que el transporte tenga una formalidad. A nivel provincial, el trámite es casi gratuito”.

Por último, Steren recordó cuáles son los límites de competencia según el recorrido que se realice: “Hay límites de competencia. Si un vehículo trabaja dentro del éjido urbano, el trámite se hace en la Municipalidad. Si sale y circula en la provincia, como por ejemplo Gualeguaychú-Paranacito, se hace en la provincia. Pero si hace Gualeguaychú-Zárate, que es otra provincia, se hace en la CNRT, Comisión Nacional de Regulación del Transporte. Si un remis está inscripto en la Municipalidad, no puede ir a otra provincia”.