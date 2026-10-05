Habrá desvíos en la rotonda de RN12 y RP6 en Zárate por tareas de reparación

Autovía del Mercosur informa que durante el lunes y martes se desarrollará la primera etapa de los trabajos previstos en la rotonda de Ruta Nacional 12 y Ruta Provincial 6, en Zárate.

Durante ambas jornadas habrá modificaciones en la circulación y desvíos debidamente señalizados.

Quienes circulen desde Ruta Nacional 9 hacia Zárate deberán utilizar el desvío indicado por Ruta Provincial 6, para luego retomar su recorrido hacia la ciudad.

Quienes circulen desde Zárate hacia Ruta Nacional 9 contarán con un recorrido alternativo señalizado para incorporarse nuevamente a la RN12 y continuar hacia la RN9.

Tránsito pesado desde Ruta 6 hacia Ruta 9

Los vehículos de tránsito pesado que circulen por Ruta Provincial 6 en dirección a Ruta Nacional 9, incluidos aquellos provenientes de la zona industrial, no podrán utilizar la RN12 para llegar hasta la RN9.

Deberán continuar hasta la última rotonda habilitada, donde encontrarán la señalización correspondiente para realizar el retorno por Ruta 6 y dirigirse hacia el acceso a Ruta Nacional 9.

Se solicita a quienes circulen por el sector respetar la señalización, reducir la velocidad y prever mayores tiempos de viaje.

Una vez finalizada esta primera etapa, Autovía del Mercosur informará oportunamente la fecha y el esquema de circulación correspondiente a la segunda etapa de los trabajos.

Autovía del Mercosur

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