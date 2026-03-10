“Es un dolor que no se va a reparar jamás”: el testimonio de la madre de dos víctimas del siniestro vial en Ruta 39

“Tenemos situaciones encontradas, es un sabor semiamargo porque la condena es muy poco para cuatro vidas que fueron truncadas tan tremendamente”, expresó la mujer, y agregó que desde el inicio del proceso judicial, las familias esperaban un cambio de carátula a dolo eventual.

“Tenemos un poco de paz. Nadie se merece estar un año y ocho meses golpeando puertas para ser escuchado, reclamando un derecho que nos corresponde, que es el derecho a la Justicia”, señaló la madre de Lucas y de Brian.

Tras conocerse la sentencia, la mujer regresó a Basavilbaso y relató que decidió detenerse en el lugar donde ocurrió el siniestro.

“Lo primero que hice fue parar en el lugar. Lo hemos dejado muy lindo, cortamos el pasto, pintamos las cruces y renovamos el cartel. Lo primero que les dije fue: hasta acá puedo llegar gurises, descansen en paz. Fue para ellos, en su honor. Es un dolor que no va a ser reparado jamás”, expresó.

Asimismo, pidió a los legisladores promover cambios en las leyes del código penal. “Esta carátula es irrisoria. Es una lucha que no podemos hacer nosotros, sino los legisladores con cambios en el Código Penal”, señaló.

Propuestas económicas

Durante el proceso judicial, aseguró además, que las familias recibieron propuestas económicas para avanzar con un juicio abreviado, pero decidieron rechazarlas.

“Nos ofrecieron 150 millones de pesos para firmar un juicio abreviado de cuatro años con prisión domiciliaria, y después nos volvieron a ofrecer plata. Lo rechazamos porque la vida de los gurises no tiene precio”, afirmó.

Finalmente, remarcó que espera ver cumplida la condena. “Queremos verlo esposado yéndose a un penal, porque debió estar preso desde el momento en que asesinó a mis hijos”.

El caso

El siniestro ocurrió durante la madrugada del 20 de junio de 2024, cuando el vehículo en el que viajaban cuatro jóvenes trabajadores, fue impactado de frente en la Ruta 39 por un auto oficial conducido por Juan Ruiz Orrico.

Los hermanos Lucas y Brian Izaguirre, de 26 y 32 años; Leandro Almada (33) y Axel Rossi (23) partieron desde Basavilbaso. Su destino era el Frigorífico Fadel, en Pronunciamiento.

Las pericias determinaron que el entonces funcionario, tenía 1,59 gramos de alcohol en sangre al momento del siniestro.