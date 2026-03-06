 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Alerta amarilla por tormentas para varios departamentos de la provincia

Desde el área de Defensa Civil de la provincia informan que el Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta amarilla para el norte del territorio provincial. Tormentas, lluvias abundantes y frecuente actividad eléctrica.

6 Mar, 2026, 17:33 PM

Los departamentos alcanzados son: Federal, Feliciano, Federación, Concordia y San Salvador.

 

El área será afectada durante la tarde noche, por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 milímetros, que pueden ser superados de manera puntual.

 

 

Precauciones

 

Desde la provincia instan a la población a tomar los recaudos necesarios, por lo que se recomienda no sacar la basura. Retirar objetos que impidan que el agua escurra. Evitar actividades al aire libre. No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

 

Además, para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas. Estar atentos ante la posible caída de granizo. Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

TIEMPO

