53 millones de dólares. Salto Grande llama a licitación para renovar equipos de transmisión en 4 subestaciones

El monto estimado para la contratación es de USD 52.894.116.

Financiamiento y alcance del proyecto

Esta convocatoria forma parte de la Etapa II-a del proyecto de Modernización del Complejo Hidroeléctrico Binacional. Los fondos provienen de préstamos otorgados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a la República Argentina y la República Oriental del Uruguay. El objetivo específico de la inversión es financiar la "Renovación de las cuatro (4) Subestaciones de Salto Grande".

Condiciones de la licitación

• El plazo establecido para la ejecución de los servicios es de cinco (5) años.

• El procedimiento se realizará mediante el sistema de dos sobres con apertura diferida de la oferta financiera.

• No se contempla un "Margen de Preferencia a contratistas o APCAS nacionales".

• Los oferentes deben presentar una Garantía de Mantenimiento de la Oferta por un valor de U$S 500.000.

Requisitos y plazos de presentación

Según el pliego, los requisitos de calificación para las empresas interesadas incluyen "antecedentes de fabricación y puesta en marcha, calificación del personal clave, capacidad económica financiera del oferente" y "antecedentes legales".

La recepción de las propuestas se realizará en la sede de la Comisión Técnica Mixta, con acceso por Concordia (Ruta Nacional Nº 015 s/n, Barrera Ayuí) o por Salto (Av. Luis Batlle Berres Km. 508). La fecha límite para la entrega es el día 2 de julio de 2026 a las 10:00 horas. El organismo aclaró que "no se permiten ofertas electrónicas" y que las aperturas se realizarán de forma física con presencia de representantes o mediante modalidad en línea.

Fuente: El Entre Ríos