Fue condenado el ex funcionario Juan Ruíz Orrico

Juan Enrique Ruiz Orrico, ex titular del Instituto Portuario Provincial de Entre Ríos, deberá purgar una condena de cinco años y ocho meses de prisión, como autor del homicidio culposo en el que murieron cuatro jóvenes, en un accidente de tránsito ocurrido en horas de la madrugada del 20 de junio de 2024.

El juez Darío Crespo consideró al ex funcionario como responsable de haber provocado el accidente en el que murieron Brian Izaguirre, Lucas Izaguirre, Leandro Almada y Axel Rossi, cuatro jóvenes que viajaban para cumplir con su jornada laboral en un frigorífico en Pronunciamiento, departamento Uruguay, cuando su vehículo fue embestido por el que conducía Ruiz Orrico.

El magistrado argumentó que Ruiz Orrico realizó “una maniobra gravemente imprudente”, agravada por la ingesta alcohólica, aunque descartó que se tratara de una acción deliberada o intencional. No obstante, el magistrado rechazó el pedido de detención que habían efectuado los fiscales y los abogados que representaban a las víctimas, y admitió que el ex funcionario permanezca en libertad hasta que la sentencia quede firme.

“Está probado que se conducía en un vehículo oficial, desafiando imprudentemente la nocturnidad en una ruta que carece de iluminación, lo que lo obligada a hacerlo con mayor cautela; y transitaba luego de haber ingerido una considerable cantidad de alcohol e invadió el carril contrario”, describió el magistrado en el adelanto de la sentencia. “Ruiz Orrico no contempló herramientas que mitigaran el riego de una conducción desaprensiva”, agrego el juez Crespo.

El magistrado resaltó que “quedó acreditado que la maniobra constituye una de las más riesgosas, peligrosas y prohibidas por la ley nacional de tránsito, como lo es la invasión del carril contrario, al constituirse como un obstáculo imprevisto e inesperado e ineludible para todo aquel que circule” y agregó que “en el impacto nada tuvo que ver el modo en el que transitaban los cuatro jóvenes lamentablemente fallecidos”.

El ex funcionario, de 52 años, no estuvo presente en la sala de audiencias de los tribunales de Concepción del Uruguay; no escuchó el veredicto ni la decisión del juez que lo condenó a cumplir una pena de prisión efectiva e inhabilitación especial por nueve años para conducir.

En el juicio se pudieron reconstruir las circunstancias en que ocurrió el accidente, aquella madrugada y se determinó que el automóvil Volkswagen Passat conducido por Ruiz Orrico que circulaba por la ruta provincial 39 invadió el carril contrario y embistió el vehículo en el que viajaban los cuatro jóvenes trabajadores avícolas.

Se supo luego que Ruiz Orrico se conducía en un vehículo oficial y las pericias determinaron que tenía 1,59 gramos de alcohol en sangre. Se pudo establecer que el automóvil que conducía el ex funcionario invadió el carril contrario, provocando el accidente, y la violencia del impacto indica que lo hacía a altísima velocidad, provocando incluso que el automóvil en el que se conducían las víctimas retrocediera tras el impacto, algo nunca visto, según dijo la perito que analizó la escena.

En la primera audiencia del juicio el ex funcionario asumió su responsabilidad y pidió perdón: “Hago un ofrecimiento de perdón a los familiares de las víctimas, aunque sé que nada alcanzará, es un hecho irreparable, el daño no tiene forma de repararse. Mis palabras hasta sobran”, dijo Ruiz Orrico.

De hecho, los abogados Leopoldo Lambruschini y Félix Pérez, representantes de Ruiz Orrico, solicitaron que se le aplique una condena “racional, proporcional y adecuada a la responsabilidad concreta”.

En el inicio del juicio, además, el ex funcionario hizo llegar a los familiares de las víctimas un correo electrónico lamentándose por lo ocurrido y otro donde consta una propuesta de reparación económica, que ha sido rechazada.

Fuente: Página Judicial