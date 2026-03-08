Experiencia en Nueva Zelanda: “Un país que valora profundamente al sector agropecuario”

Firpo fue recibida por la embajadora argentina en Nueva Zelanda, Belén Bogado, con quien mantuvo un encuentro orientado a fortalecer vínculos entre ambos países.

“Inmediatamente me gustó el país, su gente y la valoración que existe por el sector agropecuario. También hay afinidad cultural con el deporte y es una sociedad formada por inmigrantes de todo el mundo, especialmente de India y países asiáticos como Corea, Japón y China”, expresó.

Desde su rol como representante de una empresa del sector agropecuario, delegada del Distrito 7 de la Sociedad Rural Argentina y docente de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), Firpo destacó que uno de los objetivos del viaje fue promover la cooperación entre ambos países.

“Se puede hacer mucho en materia de intercambio académico, becas y pasantías. Espero poder darle impulso a ese tema y generar más vínculos entre Nueva Zelanda y Argentina”, señaló.

Durante su estadía también visitó el Parlamento neozelandés, conocido popularmente como “la colmena”, donde pudo conocer parte de la historia institucional del país y el proceso de profundas reformas económicas que Nueva Zelanda implementó a fines de los años 80.

En ese período el país llevó adelante una de las reformas económicas más profundas del mundo occidental, caracterizada por la apertura comercial, la desregulación y la liberalización del mercado, un proceso conocido como “Rogernomics”. Estas reformas transformaron una economía altamente regulada en una de las más abiertas y competitivas del mundo.

Hoy Nueva Zelanda se destaca por su alta productividad ganadera y lechera, su fuerte orientación exportadora y su integración al comercio global.

“Muchas de las tecnologías y la eficiencia que observamos en los tambos de Canterbury y Rakaia son consecuencia directa de ese proceso. Al no existir subsidios, el sistema productivo se volvió extremadamente eficiente, basado en datos, genética y manejo del pasto”, explicó Firpo.

El sector lechero es hoy la industria más importante del país, con exportaciones cercanas a los 20 mil millones de dólares anuales. Aunque Nueva Zelanda produce solo entre el 2 y el 3% de la leche mundial, es el principal exportador de productos lácteos y controla cerca del 30% del comercio internacional del sector.

Los tambos funcionan mayormente con sistemas pastoriles altamente eficientes, con establecimientos de alrededor de 200 hectáreas y rodeos de aproximadamente mil vacas en ordeñe, que se ordeñan dos veces al día.

Durante la recorrida también visitaron clínicas veterinarias, donde Firpo destacó el fuerte rol del veterinario como asesor integral del sistema productivo.

“Es un modelo muy orientado a servicios profesionales, gestión de datos y prevención sanitaria. Los medicamentos están mucho más regulados y el veterinario controla tratamientos, antibióticos y protocolos sanitarios. La lógica es prevenir antes que curar”, explicó.

Como delegada de la Sociedad Rural Argentina, Firpo también mantuvo una reunión con el argentino Iván Lawrie, productor radicado en la Isla Sur que se desempeña en la Federation for Arable Research (FAR).

Esta institución trabaja en investigación aplicada y desarrollo tecnológico para la agricultura, especialmente en cultivos como cereales, semillas y forrajes, y mantiene vínculos de cooperación con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

“Su experiencia y su red de contactos pueden ser muy útiles para generar puentes de intercambio técnico entre los sistemas productivos de ambos países”, destacó.

En vísperas del Día Internacional de la Mujer, Firpo también resaltó un dato histórico que le llamó particularmente la atención: Nueva Zelanda fue el primer país del mundo en otorgar el voto femenino, en 1893.

“Ese liderazgo temprano en igualdad política explica por qué hoy vemos tantas mujeres ocupando lugares de decisión en el país”, señaló.

Finalmente, Firpo definió su experiencia como “un aprendizaje muy valioso” y recomendó conocer el país.

“Es un país maravilloso, que vale la pena visitar y del que podemos aprender mucho en términos de eficiencia productiva, institucionalidad y valoración del sector agropecuario”, concluyó.

