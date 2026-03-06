 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Entre Ríos quedó entre las provincias con los registros más elevados de alcoholemia

Corrientes, Salta y Entre Ríos, las provincias de origen de los conductores con alcoholemias más elevadas detectadas en ruta durante la temporada.

6 Mar, 2026, 20:08 PM

La Agencia Nacional de Seguridad Vial controló más de un millón de vehículos en rutas de todo el país durante el verano 2026. En ese período se detectaron 3.672 conductores con alcoholemia positiva y Entre Ríos quedó entre las provincias con los registros más elevados.

 

Durante los controles realizados en rutas y accesos a destinos turísticos de todo el país, la provincia entrerriana registró dos de las mediciones de alcohol en sangre más elevadas entre los conductores sancionados.

 

Los valores detectados alcanzaron 2,84 gramos de alcohol por litro de sangre y 2,56 gramos, cifras que ubicaron a Entre Ríos en el tercer y quinto lugar del ranking nacional de alcoholemias más altas.

 

Entre Ríos en el ranking nacional

 

El ranking de los registros más altos de alcohol en sangre detectados durante los operativos fue encabezado por un conductor en Corrientes con 3,05 gramos por litro, seguido por otro caso en Salta con 3,03 gramos.

 

En ese listado, Entre Ríos aparece en dos oportunidades con niveles de 2,84 y 2,56 gramos por litro de sangre, ubicándose entre los valores más altos registrados durante los controles.

 

Otras infracciones detectadas

 

Además de los casos de alcoholemia positiva, los operativos permitieron detectar múltiples infracciones vinculadas al incumplimiento de normas básicas de seguridad.

 

Entre ellas se registraron 4.879 faltas de Revisión Técnica Obligatoria (RTO), 2.668 conductores que circulaban sin cinturón de seguridad y 2.662 casos de falta de documentación.

 

 

 

También se detectaron 1.034 vehículos sin seguro obligatorio y 1.075 casos de patentes ausentes o adulteradas.

 

Como consecuencia de estas irregularidades, durante los controles se retuvieron 6.421 licencias de conducir y 1.605 vehículos.

 

Controles durante todo el año

 

Desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial indicaron que los operativos forman parte de una estrategia permanente de control y prevención. El objetivo es garantizar que los conductores circulen cumpliendo las normas de tránsito y reducir los riesgos en rutas y autopistas del país.

 

En ese marco, el organismo confirmó que los controles continuarán durante todo el año a través de las bases operativas que mantiene desplegadas en distintos puntos del territorio nacional.

 

Fuente: elonce

CONTROLES

