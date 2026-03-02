El movimiento turístico del verano superó los 300 mil millones de pesos en Entre Ríos

La temporada cerró con una ocupación promedio del 66 por ciento, picos del 97 por ciento durante el fin de semana largo de Carnaval, destinos con registros del 100 por ciento y un gasto diario por turista que rondó los 100 mil pesos, impulsada por una intensa agenda de fiestas, carnavales y una oferta integral de naturaleza, playas y termas.

El Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos informó que la temporada de verano 2026 finalizó con resultados positivos en los principales indicadores del sector, en el marco de la campaña "Carpincheá tu verano en Entre Ríos" y de una estrategia articulada entre organismos provinciales, municipios y sector privado. La ocupación promedio alcanzó el 66 por ciento en todo el territorio, con picos del 97 por ciento durante el fin de semana largo de Carnaval y niveles plenos en destinos con eventos de alta convocatoria.

En términos económicos, el movimiento turístico generó un impacto que alcanzó los 305.036.408.216 pesos, con un gasto diario por visitante que promedió los 102.243 pesos. Estos valores reflejan un sostenido flujo de viajeros y una dinámica de consumo que fortaleció a los sectores de alojamiento, gastronomía, transporte, recreación y comercio en las diez microrregiones turísticas.

El calendario estival incluyó 10 Fiestas Nacionales, siete en enero y tres en febrero, entre ellas la Fiesta Nacional del Lago en Federación, el Festival Nacional de Jineteada y Folclore de Diamante con más de 60 mil espectadores, la Fiesta Nacional del Lino en Lucas González, la Fiesta Nacional de la Playa de Río en Concepción del Uruguay, el Triatlón Internacional de La Paz con más de 1.000 atletas y proyección nacional e internacional, la Fiesta Nacional del Mate en Paraná, la Fiesta Nacional de la Artesanía en Colón, la Fiesta Nacional de la Sandía en Santa Ana y el Festival Nacional del Chamamé del Norte Entrerriano en Federal.

Esta agenda convirtió a la provincia en escenario de espectáculos y producciones de alcance masivo, con las presentaciones de artistas como Lali Espósito, Abel Pintos, Ke Personajes!, Damas Gratis, Axel, Coti, Los Nocheros, La Beriso, La Konga, LukRa, entre otros, ampliando la convocatoria y el impacto turístico en distintos puntos del territorio.

El turismo de carnaval volvió a ocupar un lugar central en la temporada, con 25 carnavales, corsos y celebraciones en 22 localidades. La Fiesta Nacional del Carnaval del País, en Gualeguaychú, reunió a 211 mil personas a lo largo de enero y febrero, ratificando su relevancia dentro del calendario turístico nacional.

La oferta se sostuvo en los productos característicos de Entre Ríos, como las playas sobre los ríos Paraná, Uruguay y Gualeguay, los arroyos y el lago Salto Grande, junto a los 15 complejos termales, parques acuáticos y propuestas en entornos naturales. Asimismo, se registró un crecimiento de propuestas vinculadas al turismo rural, enogastronómico y de experiencias, como la vendimia y el Camino del Vino Entrerriano, que diversificaron la oferta y promovieron nuevos circuitos.

Finalmente, el esquema de 10 microrregiones permitió fomentar recorridos integrados, extender la permanencia promedio y distribuir el flujo turístico en todo el territorio. Este modelo favoreció el desarrollo equilibrado de los destinos y reforzó el posicionamiento de Entre Ríos como una provincia con una propuesta turística amplia, sostenida y competitiva.

Prensa Gobierno ER

Temas TURISMO DE VERANO