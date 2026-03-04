Desde el 6 de marzo habrá nuevas tarifas para tramitar DNI y Pasaporte

El Renaper informa que a partir del viernes 6 de marzo aumenta el precio de los DNI y los Pasaportes en todo el territorio del país.

El Registro Nacional de las Personas informa a la ciudadanía que a partir del viernes 6 de marzo cambian los costos para tramitar DNI y Pasaporte en todo el territorio nacional. Esta resolución se alinea con el lanzamiento de una nueva versión de DNI y Pasaportes, que incluye nuevas medidas de seguridad y materiales de alta tecnología.

Es fundamental destacar que tanto las versiones anteriores de la documentación como la nueva convivirán y tendrán igual validez, por lo que los documentos ya emitidos no deberán reemplazarse en forma obligatoria y mantendrán su vigencia hasta su vencimiento o hasta la tramitación de un nuevo ejemplar.

Sólo deben reemplazarse los documentos y pasaportes que estén próximos a su vencimiento, o aquellos que hayan sido extraviados o dañados.

Las nuevas tarifas son las siguientes

NACIONALES:

DNI regular (nuevo ejemplar, cambios de domicilio, actualizaciones de mayor y menor): $10000

DNI express (nuevo ejemplar, cambios de domicilio, actualizaciones de mayor y menor): $26000

Pasaporte regular: $100000

Pasaporte express: $200000

EXTRANJEROS (sólo residencias permanentes):

DNI regular (nuevo ejemplar, cambios de domicilio): $20000

Les recordamos que las oficinas de Renaper no realizan el pasaporte a ciudadanos extranjeros.

Asimismo, recordamos a los ciudadanos que para poder realizar el trámite en la oficina situada en el Mercado del Munilla es obligatorio concurrir con turno previo, gestionado a través de GualeActiva.

Formas de pago: tarjetas de crédito o débito. NO se aceptan pagos en efectivo.

