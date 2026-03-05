 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Sociedad REFORMA PREVISIONAL

Agmer rechazó la reforma previsional y pidió a los legisladores oponerse al proyecto

En un documento difundido tras la reunión con el Gobierno Agmer pidio a los legisladores: "Tengan la honorabilidad de oponerse al saqueo de nuestros aportes"

5 Mar, 2026, 20:23 PM

La Asociación Gremial del Magisterio (Agmer), tras una reunión con representantes del Gobierno y otros sindicatos, rechazó el proyecto de reforma previsional que impulsa la gestión de Rogelio Frigerio, a la vez que defendió la vigencia de la Ley 8.732 que regula el sistema jubilatorio de Entre Ríos.

 

En un documento se advirte que se intenta responsabilizar a los trabajadores por el déficit de la Caja y de reclamó a diputados y senadores a “estar a la altura de las circunstancias” y oponerse a un proyecto que implica recortar derechos previsionales ya adquiridos.

 

“Se busca responsabilizar a las y los trabajadores y sus derechos previsionales como causal de un déficit que no provocamos y que insiste en colocarnos como variable de ajuste”, sostuvieron desde Agmer y advirtieron que el Gobierno provincial procura “avanzar en despojarnos de tener jubilaciones dignas, que signifiquen el derecho al descanso y salud para las y los trabajadores, luego de haber aportado solidariamente a un sistema que es para todos y todas”.

 

“La Caja es de las y los trabajadores y no debe ser utilizada como ariete para un nuevo despojo. La hemos defendido en asambleas y congresos, en contundentes movilizaciones, desarrollando la Multisectorial, en unidad con todos los sectores. No vamos a ser cómplices ni permitir ninguna reforma que siempre significará pérdida de derecho para los trabajadores activos y jubilados”, enfatizaron en un duro documento.

 

UNO Entre Ríos

Temas

REFORMA PREVISIONAL

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Sociedad

Te puede interesar

Teclas de acceso