Agmer rechazó la reforma previsional y pidió a los legisladores oponerse al proyecto

La Asociación Gremial del Magisterio (Agmer), tras una reunión con representantes del Gobierno y otros sindicatos, rechazó el proyecto de reforma previsional que impulsa la gestión de Rogelio Frigerio, a la vez que defendió la vigencia de la Ley 8.732 que regula el sistema jubilatorio de Entre Ríos.

En un documento se advirte que se intenta responsabilizar a los trabajadores por el déficit de la Caja y de reclamó a diputados y senadores a “estar a la altura de las circunstancias” y oponerse a un proyecto que implica recortar derechos previsionales ya adquiridos.

“Se busca responsabilizar a las y los trabajadores y sus derechos previsionales como causal de un déficit que no provocamos y que insiste en colocarnos como variable de ajuste”, sostuvieron desde Agmer y advirtieron que el Gobierno provincial procura “avanzar en despojarnos de tener jubilaciones dignas, que signifiquen el derecho al descanso y salud para las y los trabajadores, luego de haber aportado solidariamente a un sistema que es para todos y todas”.

“La Caja es de las y los trabajadores y no debe ser utilizada como ariete para un nuevo despojo. La hemos defendido en asambleas y congresos, en contundentes movilizaciones, desarrollando la Multisectorial, en unidad con todos los sectores. No vamos a ser cómplices ni permitir ninguna reforma que siempre significará pérdida de derecho para los trabajadores activos y jubilados”, enfatizaron en un duro documento.

UNO Entre Ríos

