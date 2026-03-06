Pueblo Belgrano participó de la primera reunión de la Comisión Provincial de Turismo

La Comisión Provincial de Turismo de Entre Ríos celebró su primera reunión de 2026 en Colonia Elía, Caminos del Palacio, con la participación de autoridades provinciales y referentes de 48 municipios que integran las 10 microrregiones turísticas.

El encuentro fue encabezado por el presidente del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos, Jorge Satto, quien agradeció la presencia de los referentes y remarcó el sentido de estos espacios: “Tenemos buenas noticias y todo se debe al trabajo conjunto”, expresó.

En relación con el balance de la temporada, Satto valoró que más de 3,5 millones de turistas eligieron Entre Ríos durante el verano 2026, lo que generó un movimiento económico superior a los 300 mil millones de pesos en toda la provincia. “Son números que nos alientan a entender que Entre Ríos está en la consideración de quienes planifican sus viajes y tiene mucho para ofrecer”, afirmó, al tiempo que planteó la necesidad de pasar “del modo queja al modo acción” y fortalecer la articulación con el sector privado para potenciar cada destino.

Uno de los ejes del encuentro fue la presentación del nuevo esquema institucional del Ente Mixto. Satto explicó que el paso de Secretaría a Ente propone un modelo de gobernanza que amplía la participación y promueve decisiones compartidas con el sector privado y los gobiernos locales. En ese marco se destacó el trabajo de las microrregiones turísticas, que hoy cubren el ciento por ciento del territorio provincial y delimitan espacios de planificación y desarrollo común.

Durante la jornada se presentó un anticipo del plan operativo 2026 que será trabajado y consensuado tras la conformación y primer encuentro formal del EMTURER. Entre sus ejes se incluyen la articulación institucional, la planificación de acciones promocionales y participación en ferias, la reformulación del Pasaporte Entre Ríos, el desarrollo de productos y experiencias, la marca turística provincial, el mapa de oportunidades de inversión privada, la fiscalización digital de alojamientos y la comunicación estratégica.

El orden del día incluyó la presentación del calendario anual de reuniones, activaciones y ferias, y el anuncio de una próxima acción promocional en Montevideo, República Oriental del Uruguay, con la Oficina Móvil de Turismo en la previa de la Semana del Turismo. Se informó además sobre la nueva convocatoria del programa Best Tourism Villages de ONU Turismo —en el que ya fueron reconocidos Urdinarrain y Villa Elisa— y la edición 2026 del programa nacional Promover, destinada a municipios de hasta 20 mil habitantes.

La directora de Turismo de Pueblo Belgrano, María Luz Villagra, estuvo presente en la reunión y expresó que “fue una reunión sumamente positiva, analizamos lo que dejó la temporada de verano e inmediatamente empezamos a trabajar sobre las acciones que se llevarán adelante para posicionar a la provincia para Semana Santa y los próximos eventos importantes”.

La funcionaria también indicó que “tenemos acciones previstas en Expo Agro en San Nicolás y a mediados de marzo hay una movida de prensa y comunicación en el Uruguay, anticipándonos a lo que será la Semana de Turismo en el Uruguay, buscando presentar la propuesta de turística de la provincia ante potenciales visitantes uruguayos”.

Finalmente, Villagra expresó que “en Pueblo Belgrano tenemos claro que el turismo es una política de estado, trabajamos fuertemente para fortalecer nuestra actividad durante todo el año con el objetivo de posicionar nuestro destino como uno de los lugares más elegidos en la provincia”.

