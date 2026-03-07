Universidades en crisis: AGDU anunció un paro total por cinco días en reclamo de financiamiento

En el marco de una tensión creciente entre el sector académico y el Gobierno nacional, la Asociación Gremial de Docentes Universitarios (AGDU) confirmó su adhesión al paro total de actividades previsto para la próxima semana. La decisión, que afectará el normal inicio del ciclo lectivo en diversas facultades, fue ratificada tras el Plenario de Secretarias y Secretarios Generales de la Conadu.

La medida de fuerza se extenderá desde el lunes 16 hasta el viernes 20 de marzo inclusive, bajo la modalidad de paro sin asistencia a los lugares de trabajo.

Un sistema al límite

Desde el gremio expresaron un profundo malestar por la situación económica que atraviesan los trabajadores de la educación superior. Según el comunicado oficial, el sector lleva "dos años sosteniendo las universidades en condiciones inviables", producto de la combinación de una inflación sostenida y la ausencia de negociaciones paritarias que compensen la pérdida del poder adquisitivo.

"Con salarios deteriorados y sin paritarias reales, el gobierno pretende profundizar el vaciamiento del sistema universitario", advirtieron desde la conducción gremial.

El eje del reclamo: La Ley de Financiamiento

Para AGDU y la federación nacional, la resolución del conflicto no admite grises. La consigna principal de la jornada de protesta es la plena vigencia y aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, la cual consideran la única herramienta legal capaz de garantizar el funcionamiento de las instituciones y salarios dignos para los docentes.

"La Ley de Financiamiento Universitario no se toca, SE CUMPLE", sentenciaron, dejando en claro que la flexibilización de esta normativa es el punto de mayor fricción con las políticas actuales del Ejecutivo. (APFDigital)

